江西国控通报“炫富秀权”：周劼已停职 其父晋升合规

在微信朋友圈“炫富”“秀后台”引发广泛关注的中国国企员工被企业通报其朋友圈多条内容为编造，并已被停职、配合调查。

江西省国有资本运营控股集团有限公司星期三（7月27日）凌晨在微信公号通报了对周劼朋友圈言论核查情况，宣布其已停职、配合调查，并称将继续深入调查，依法依规处理并及时公布。

通报称，周劼出生于1994年，为江西国控集团股权管理部员工，其父亲2020年9月晋升至现任的江西省综合交通运输事业发展中心货运物流处四级调研员，机构改革后转隶到江西省综合交通运输事业发展中心任现职，其职级晋升符合有关规定。

此外，周劼的母亲为南昌长运公司客运五分公司原副经理，已于2017年退休；周劼大伯为江西省高速集团原党委委员、工会主席，2012年退休；二伯为南昌长运公司原职工，2017年退休；三伯为江西省交通设计院原党委副书记，2021年退休。

通报还称，经查不动产权证和付款凭证，周劼本人及父母名下共计住房六套、商铺两套，在2006年至2022年间先后购得，购入总价约845.9万元（人民币，下同，约173.7万新元）；其中贷款253万元。

通报还表示，周劼出于个人炫耀，不存在某省领导给他递香烟的事情，所发“20万元一斤的茶叶”言论也是其虚荣心所致。

周劼因在朋友圈多次发表炫富言论，如声称自己喝的茶是“20万一斤的——2002年的白毫银针”；因戴欧米伽与苹果去省政府开会，被办公室处长点名开玩笑说要朴素一点，打算“换个华为跟跟风”等而被广泛关注，引发争议。

他还曾发表过“家中有后台”，“互相帮忙走后门”等言论，比如“父亲的副局长没问题了”“省厅人事处的人刚打了电话给我爸”，“感谢家族的所有人（三伯、大伯）”，炫耀一家人都有关系、有背景。

据江西省国有资本运营控股集团有限公司在星期一（25日）发布的通报称，上述内容为周劼于2019年9月至2020年6月在本人微信朋友圈上发布，后被他人截图转发。