港媒：光大控股原总裁陈爽被剔除铜紫荆授勋名单

辞职近三年的中国光大控股有限公司原党委书记、行政总裁陈爽，因涉嫌严重违法正接受监察调查。据港媒消息，曾活跃于香港政商界，获颁太平绅士的陈爽原拟获颁铜紫荆星章，但在其被查消息传出后，最后一刻从名单中被剔除，这在香港授勋史上或属首次。

《星岛日报》引述消息报道，香港特区政府星期三（7月27日）公布的授勋名单，陈爽原本榜上有名，拟颁铜紫荆星章，特区政府认为他“在推动香港创新及科技发展、促进香港及内地金融市场的紧密合作、巩固香港作为国际金融中心的地位及提升香港金融服务业的国际竞争力方面，提供宝贵意见，贡献良多。”

不过，星期二下午传出陈爽在内地被查，特首办立即紧急研究，由特首李家超亲自下令剔除名单，星期三凌晨公布的授勋名单陈爽不在其中。

今年55岁的陈爽曾任光大控股CEO15年，他曾担任过光大集团法律部董事、副主任、主任，中国光大（集团）总公司法律部副主任，中国光大控股有限公司执行董事、副总经理，行政总裁等职务。

光大控股2018年报显示，陈爽当年从光大控股领取薪酬为772万元人民币（下同，约158万新元），虽然较2017年减少50万元人民币，但仍为公司第一高薪。

光大控股在业界被誉为“中国版黑石”。在过去十五年，陈爽见证其从一家小投行逐步成为香港中资机构中“跨境资产管理及投资”领域的领跑者。2019年9月，陈爽突然从光大集团辞职，之后创立绅湾资本，专注于私募股权和信贷投资，股东包括红杉资本中国和IDG资本。

陈爽也是香港永久居民，活跃于香港政商界和青年团体，获颁太平绅士，曾任香港华菁会主席、香港金融发展局非官方委员、香港中国金融协会主席及香港中资证券业协会副主席，现任“香港增长组合”管治委员会非官方委员、香港科技园董事等。

“香港增长组合”管治委员会秘书处回复港媒称，全体非官方委员任期将会在今年9月30日届满，有关委员在任期届满前不会参与管治委员会的工作。