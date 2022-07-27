重庆一网站疑为日本战犯设纪念馆 当地公安介入调查

南京玄奘寺供奉日本战犯牌位事件刚告一段落，一个“孝爱之家网为侵华日军战犯建纪念馆”的帖子星期二（7月26日）在网上热传。该网站所属的重庆孝爱之家网络科技集团有限公司工作人员称，公司审核时存在疏漏，目前已在整改，并正在配合网信部门寻找当年的建馆人。

根据极目新闻报道，网传截图信息显示，2014年有人在孝爱之家网上为“岗村宁次”开纪念馆，可供网友线上悼念，并且在该网站上还搜索到了另一日军军官“山本五十六”的纪念馆。

网民指出，冈村宁次是当年日本侵华派遣军总司令，曾被列为首要战犯，罪行累累，虽然网上纪念馆中“岗村宁次”的字是错的，但图片用的就是冈村宁次的肖像。

据孝爱之家网站和官方微信公众号信息显示，孝爱之家网始创于2009年，平台主要是利用互联网来弘扬和传承中华优秀传统文化，并完成PC端、移动端APP、小程序、公众号等全网生态圈布局，前期主要是以缅怀先祖、连根养根作为切入口，为逝去的亲人和朋友提供网上祭扫、在线祭扫、家庭追思、网上怀恋等服务。其公司主体为重庆孝爱之家网络科技集团有限公司。

重庆孝爱之家网络科技集团有限公司工作人员受访时说，纪念馆一事公司已经知晓，当年审核时可能是存在疏漏，已经在整改了，网民反馈的两个纪念馆都已停封。目前，公司正在配合网信部门寻找当年的建馆人，“当年网友建造纪念馆都是免费的，公司并没有收费。”

孝爱之家网星期二下午发布平台维护公告称，为了提供更加优质、高效的服务，孝爱之家网技术团队核查关键词问题，届时孝爱之家网平台将暂停服务。目前，该网站已无法正常打开。

根据“万州发布”最新消息，重庆万州区网信、公安等部门高度重视，立即介入调查处置。目前，该网站已关闭整顿。

据初步核查，该网站公司2021年从市外迁入万州。对祭奠页面的上传人，公安部门已通报有关省市进行核查。有关情况正在进一步调查中，相关部门将依法依规严肃查处。

同时，孝爱之家网站也发布了致歉公告。

一周前被曝光的南京玄奘寺供奉日本战犯牌位事件引起社会巨大关注。南京市委市政府调查组24日发布事件调查处理通报，公布了牌位供奉者的身份，警方以涉嫌犯寻衅滋事罪将其刑事拘留；南京市也对市民宗局、玄武区民宗局多名官员作出处理。

南京市玄武区民宗局已责令玄奘寺进行整顿，并已撤换传真玄奘寺主要负责人职务；市佛教协会同时免除传真副会长职务。