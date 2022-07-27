汪洋：坚持九二共识赞成“一个中国”两岸关系就能改善发展

中共政治局常委、全国政协主席汪洋星期二（7月26日）出席“九二共识”30周年座谈会并讲话说，坚持“九二共识”，赞成一个中国原则，两岸关系就能改善发展；否认“九二共识”，背离一个中国原则，两岸关系就会紧张动荡。台湾陆委会则回应称，大陆定义“一个中国原则”的“九二共识”，台湾从未接受。两岸互不隶属是客观的事实与现状，唯有大陆放弃对台军事威吓与侵犯、和平理性处理分歧，才是维护台海和平的优先要务。

根据新华社报道，汪洋在会上说，要坚持以中共总书记、中国国家主席习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略，广泛团结海内外中华儿女，坚持一个中国原则和“九二共识”，共创祖国统一的历史伟业。

汪洋指出，30年前，两岸中国人选择以对话代替对抗、以沟通化解分歧、以协商促进合作，达成了各自以口头方式表述“海峡两岸均坚持一个中国原则”的“九二共识”，其核心要义是“海峡两岸同属一个中国，共同努力谋求国家统一”，“这一过程和内容均有明确的文件和文字记录，任何人、任何势力都否定不了、歪曲不了。”

汪洋说，“九二共识”明确了两岸关系的根本性质，奠定了两岸关系发展的政治基础。坚持“九二共识”，赞成一个中国原则，两岸关系就能改善发展，台湾同胞就能受益；否认“九二共识”，背离一个中国原则，两岸关系就会紧张动荡，损害台湾同胞切身利益。

汪洋强调，坚持“九二共识”，体现的是对两岸民意的尊重，维护的是两岸同胞的利益，捍卫的是两岸关系和平发展的成果。大陆愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，愿在一个中国原则基础上，同台湾各党派、团体和人士就两岸政治问题和推进祖国和平统一进程的有关问题开展对话沟通、民主协商。一切有利于发展两岸关系、促进祖国统一进程的主张和努力，都欢迎和支持。

汪洋说，“台独”分裂是祖国统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患。台湾民进党拒不承认“九二共识”，一些国家纵容鼓动“台独”分裂势力滋事挑衅，发展下去只会将台湾推向灾难深渊，给广大台湾同胞带来深重祸害。任何人、任何势力都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。他呼吁台湾同胞深刻认识“统一有好处、‘台独’是绝路、外人靠不住”的道理，做堂堂正正的中国人。

另据台湾中时新闻网报道，台湾陆委会星期二对上述讲话内容回应说，大陆长期威胁台湾的民主价值和生活方式，其定义“一个中国原则”的“九二共识”，企图否定“中华民国主权”，台湾从未接受，这更非两岸关系本质。政府政策一贯，致力捍卫台湾主权及台湾民主，两岸互不隶属是客观的事实与现状，唯有大陆放弃对台军事威吓与侵犯、和平理性处理分歧，才是维护台海和平的优先要务。

陆委会强调，过去以来，两岸在政治主张上从未达成任何共识，因为大陆从未尊重与正视台湾人民对中华民国台湾是主权国家的坚定信念，这是北京无法回避的关键课题。陆委会还指，当前国际社会严重关切大陆扩张政经势力、在台海制造冲突、破坏民主自由及国际规则秩序，更胁迫各方妥协于其错误的政治主张与行径，这些是地区不稳定风险升高的严峻挑战。

陆委会说，台湾的未来由2300万台湾人民共同决定，不会接受单方设定的政治前提及终局路径。大陆应正确判断情势、承担国际责任，唯有放弃对台用武、和平处理分歧，务实面对“四个坚持”的台湾共识，双方才能有意义的开展良性互动、健康交往。