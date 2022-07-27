中国6月全国规上工业企业利润同比增0.8%

中国6月全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%，由连续两个月下降转为正增长，利润增速较上月回升7.3个百分点，呈加速恢复态势。此外， 中国上半年全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元（人民币，下同，约8765亿新元），同比增长1.0%。不过，外商及港澳台商投资企业利润同比下降13.9%；私营企业下降3.3%。

根据中国国家统计局网站公布的数据，随着产业链供应链明显修复，6月规模以上工业增加值同比增长3.9%，企业营业收入增长8.6%，均连续两个月回升，较4月份的低点分别提高6.8和7.2个百分点，收入增速已接近近年平均水平，生产销售继续边际改善，企业效益逐步恢复。上半年，规模以上工业企业营业收入同比增长9.1%。

多数行业利润回升，部分行业利润增长较快。在41个工业大类行业中，有23个行业6月利润增速较上月加快或降幅收窄、由降转增，占56.1%。有21个行业利润同比增长，行业增长面为51.2%，其中15个行业利润实现两位数增长。

此外，1至6月规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额14894.5亿元，同比增长10.2%；股份制企业实现利润总额31977.9亿元，增长6.7%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额9814.1亿元，下降13.9%；私营企业实现利润总额11885.7亿元，下降3.3%。

采矿业1至6月实现利润总额8528.2亿元，同比增长1.20倍；制造业实现利润总额31893.1亿元，下降10.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2280.9亿元，下降18.1%。

规模以上工业企业1至6月实现营业收入65.41万亿元，同比增长9.1%；发生营业成本55.29万亿元，增长10.2%；营业收入利润率为6.53%，同比下降0.52个百分点。

规模以上工业企业6月末资产总计148.66万亿元，同比增长10.2%；负债合计84.58万亿元，增长10.5%；所有者权益合计64.08万亿元，增长9.9%；资产负债率为56.9%，同比提高0.1个百分点。

规模以上工业企业6月末应收账款20.19万亿元，同比增长13.6%；产成品存货5.93万亿元，增长18.9%。

规模以上工业企业1至6月每百元营业收入中的成本为84.52元，同比增加0.84元；每百元营业收入中的费用为7.95元，同比减少0.52元。

规模以上工业企业6月末每百元资产实现的营业收入为89.9元，同比减少1.0元；人均营业收入为174.6万元，同比增加15.2万元；产成品存货周转天数为18.4天，同比增加1.2天；应收账款平均回收期为53.7天，同比增加2.4天。

中国国家统计局工业司高级统计师朱虹在解读工业企业利润数据时说，总体看，工业企业利润恢复加快，利润行业结构出现积极变化。但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，工业企业利润增速仍处低位，企业成本持续上升，企业亏损面仍然较大，部分企业生产经营仍面临较多困难。

下阶段，要继续推动稳定工业经济一揽子政策措施落地见效，不断扩大有效投资、提振消费需求，加大减税降费、助企纾困力度，为工业经济持续稳定恢复创造更多有利条件。