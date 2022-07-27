中国多地否认将举办”夏日祭“活动

南京“夏日祭”遭抵制被紧急叫停后，中国多地的展馆、酒店也纷纷发布声明，否认将举办“夏日祭”，将“漫展”这个二次元小众文化活动推上了风口浪尖。

据中国新闻网报道，南京“夏日祭”取消后，有网友举报中国其他地方仍有举办“夏日祭”的现象。对此，云南、山东、江西等多地的展馆、酒店纷纷发布声明，否认将举办“夏日祭”。

云南楚雄一主题乐园上星期六（7月23日）发布声明称此前不知情，在网友反映活动与“夏日祭”有关后，已取消8月2日“夏日祭”主办方场地租用，并禁止举办方入场。

云南大理一酒店7月23日也发布情况说明，称酒店也以为7月30日要举办的是正常的动漫展，知道是“夏日祭”主题后第一时间取消。

山东枣庄一大酒店原定上星期天（24日）举办的“夏日祭”活动也被取消，酒店表示此前不知活动内容，也不了解“夏日祭”含义，得知含义后和动漫社沟通取消。

江西新余市官方也在上星期天发布通报称，未收到举办“日本夏日祭活动”类似活动的申请。

报道称，“夏日祭”是夏天举办的一些活动或节日祭典，也是日本传统节日，除夏日祭外，日本也有春日祭、秋日祭、冬日祭等祭典形式；而“漫展”则与日本动漫、二次元文化相关，因不少动漫中存在日本祭典的经典场景，受此影响，中国一些漫展会借用“夏日祭”等日本祭典的名头，吸引二次元爱好者前来逛展。

有常逛漫展的爱好者称，“和风”要素是漫展的卖点之一，日本动漫也是动漫圈中的重要部分，不过即使身为二次元爱好者，在民族情感上也无法接受南京要举办的“夏日祭”活动。

还有二次元爱好者表示，日本动漫并非漫展的全部，漫展也不等同于夏日祭。随着国产动漫、国产游戏、汉服文化的崛起，漫展的内容正呈现多元化发展，许多国产动漫都在漫展上广受欢迎。

根据艾瑞网《2021年中国二次元产业研究报告》预测，2023年中国泛二次元用户规模将达到5亿。而基于共同的爱好，二次元群体也需要线下场所进行交流，漫展作为线下娱乐形式之一，成为二次元重要的社交方式。

报道称，资本的投入也推动了漫展的商业化，除二次元爱好者自发举办的非商业性质的集会外，一些大型商业二次元会展也逐渐成熟，例如中国国际动漫游戏博览会CCG EXPO、COMICUPT同人展、广州萤火虫漫展等。

有中国网友对此评论称，“漫展就是漫展，可以叫动漫节，可以叫盛典，但绝不可成为带有日本色彩的祭典。”