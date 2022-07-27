港府授勋889人历届最多 李家超张宇人等获大紫荆勋章

香港政府星期三（7月27日）公布2022年授勋及委任太平绅士名单，共889人获勋，是香港特区成立以来获勋人数最多的一次，其中超过一半是嘉许抗疫人士。现任特首李家超、自由党党魁张宇人、全国政协常委林建岳等七人获颁最高荣誉的大紫荆勋章。

根据香港01报道，今年授勋名单包括大紫荆勋章七人、金紫荆星章25人、银紫荆星章28人、银英勇勋章一人、纪律部队及廉政公署卓越奖章13人、铜紫荆星章45人、纪律部队及廉政公署荣誉奖章48人、荣誉勋章115人、行政长官社区服务奖状231人、行政长官公共服务奖状376人。

政府发言人指，今年获前特首林郑月娥颁授勋衔和嘉许人士的总数，是自香港特区成立以来最多的一年，但约七成是属于行政长官社区服务奖状或行政长官公共服务奖状，其中493人是因参与应对冠病疫情而获得表扬的社会人士和公职人员。

此次授勋名单比原定延迟近一个月，期间虽政府换届，但仍以前特首林郑月娥的名义颁发。李家超成为首名在任获颁大紫荆的特首，颁授典礼此前一直由现任特首向获勋者颁授勋衔，目前未知会由谁向李家超颁授勋章。

港府在嘉许语中说，李家超尽心竭诚为政府及香港市民服务44年，表现卓越，“尤其在出任保安局局长及政务司司长期间，成绩斐然。凭借他对香港的承担，以及在公共行政方面的超卓才能及丰富经验，李先生协助时任行政长官施政，克服社会所面对的各种挑战，并在协调相关政策制订和实施方面担任重要角色，为香港作出重大贡献。”

至于张宇人，嘉许语赞扬他多年来竭诚参与公共服务，备受饮食业界尊崇，成就超卓，以及在冠病疫情间积极协助政府联系业界，共同应对挑战，对政府顺利推展行业社交距离、改善餐厅室内通风及纾困等措施，贡献殊伟。

金紫荆星章方面，现任政务司司长陈国基、行政会议成员汤家骅及陈清霞获勋。上届政府主要官员有12人获颁金紫荆星章，包括陈国基（上届特首办主任）、财政司副司长黄伟纶（上届发展局局长）、文体旅局长杨润雄（上届任教育局局长）、政制及内地事务局局长曾国卫、财经事务及库务局局长许正宇、保安局局长邓炳强、前运输及房屋局局长陈帆、前食物及卫生局局长陈肇始、公务员事务局前局长聂德权、前创新及科技局局长薛永恒、前廉政专员白韫六、前审计署署长朱乃璋。

民建联主席李慧琼、理工大学校董会主席林大辉、前立法会议员张华峰、港铁主席欧阳伯权、资深艺人汪明荃，也于今年获颁金紫荆星章；加入新一届政府班子的官员方面，律政司副司长张国钧、民政及青年事务局局长麦美娟，获颁银紫荆星章。

获颁授大紫荆的林建岳表示，十分感谢特区政府颁授大紫荆勋章，并称这是对他过去工作的极大肯定和鼓励，他还说，能够为香港为国家服务是人生的最大荣幸，感谢各方朋友的大力支持。

林建岳说，今天的香港正处于从由乱到治走向由治及兴的新阶段，面对巨大的机遇也面临各种挑战。他希望继续与各界同心协力，支持特区政府抓住机遇，加快融入国家发展大局，为香港开拓更大的发展空间，为市民切实破解各个民生难题，共同建设好家园。

获颁大紫荆的张宇人表示深感荣幸，感恩家人支持从政，在过去几十年来，承受不必要的压力及指控，也要感激饮食业界多年来的鼓励与支持，以及自由党给予机会及党友给予指导。

张宇人说，要感谢前两任行政长官梁振英及林郑月娥，让他加入行政会议工作，也感谢行政长官李家超继续委任。他还说，会继续为香港营造良好的营商环境，也会继续把中小微企的声音带入行会，努力在政府行政与立法会之间做好沟通的桥樑。

李慧琼对获勋表示高兴，称这对个人、团队来说是肯定，未来会继续做好落实爱国者治港工作。汤家骅则指，获颁金紫荆星章没什么特别感想，因其从政多年从来不是为了博取掌声，当然有人认同其工作一定是好事，但这较为次要，最重要的是服务社会。

香港队于去年奥运会取得好成绩，今年也有相当多体育界人士获授勋，男子花剑金牌得主张家朗、女子100米及200米自由泳银牌得主何诗蓓、女子场地单车争先赛铜牌得主李慧诗、香港单车队总教练沈金康，都获颁银紫荆星章。

此外，去年7月1日铜锣湾发生刺警案，事件中受伤的警员苏敬祖，获颁授银英勇勋章。

港府新闻稿指，苏敬祖执行职务期间，突然被一名凶徒用刀从后蓄意袭击，尽管他身受重伤，大量出血，但仍用尽力气提醒附近的同僚有即时危险，使其他人员有所警觉及马上增援，“即使情况危急，危及生命，苏先生仍表现出非凡的勇气和决心，无畏无惧地尽力履行警务人员的职责。事件中，苏先生身体遭受严重刀伤。”

