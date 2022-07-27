湖北武汉江夏区主城区实施临时管控

中国湖北省武汉市江夏区发现四例冠病无症状感染者，主城区将自星期三（7月27日）起实行三天临时性管控措施，公共娱乐场所暂停营业，公共交通停运或跳站。

据央视新闻星期三报道，武汉市江夏区冠病疫情防控指挥部发布通告称，因江夏区在星期二（26日）的核酸检测中发现四例无症状感染者，为进一步减少人员流动，降低交叉感染风险，争取在最短时期内实现动态清零，自7月27日4时起在江夏区主城区实行三天临时性管控措施。

通告称，江夏区居民在临时管控期间非必要不离开江夏、非必要不外出，倡导区外人员在临时管控期间非必要不来江夏；所有江夏区人员坚持戴口罩、勤洗手、多通风、不聚集。

通告称，公共娱乐场所（KTV、酒吧、剧本杀、密室逃脱、电影院、剧院、棋牌室、麻将馆、网吧等）、小诊所及农贸市场暂停营业；江夏区各餐饮单位暂停堂食，可提供网络或电话外卖订餐，实施“无接触式”配送服务。

此外，管控区域内地铁、城际铁路实行跳站管理，公交停运；高校、监所、福利院、养老机构、托育机构、精神卫生机构等特殊场所实行封闭管理。

通告还称，严控人员聚集，非必要不举办群体性活动、大型会议、各类线下培训，暂停游园、集市、庙会、文艺演出、广场舞等群体性活动；所有宗教活动场所暂时关闭，暂停一切宗教活动；校外培训机构、旅游景点暂停营业。