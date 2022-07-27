浙江义乌农商行被罚230万人民币 四年五次涉贷款问题

中国银保监会网站22日消息，浙江义乌农商行因贷款相关问题被罚230万（人民币，下同，约47.2万新元）。此次罚单主要为贷款相关，涉及对公贷款、个人贷款、流动资金贷款流向等多个案由。

根据华夏时报报道， 据不完全统计，2019年以来，浙江义乌农商行共收到了八张罚单，其中五次涉及贷款相关业务。

2019年，因向关系人发放信用贷款、重大关联交易未经董事会审批，义乌农商行被罚80万元。

2020年，又因贷款管理严重不审慎，被罚25万元。

进入2021年，义乌农商行又因此两次被罚：3月，因信贷业务管理严重不审慎、员工管理严重不审慎，被罚70万元；7月，又因信贷管理严重不审慎被罚25万元。

此次被罚的230万元为2019年以来的最大罚单。

浙江义乌农商行由浙江义乌农村合作银行整体改制而来，创立于2012年5月22日，2012年7月18日正式挂牌开业。

贷款问题频发与贷款业务的扩大不无关系，近五年来，义乌农商行贷款规模连年增长，也采取了一定举措加强内控管理，而此次罚单仍暴露出一定问题。

义乌农商行截至2021年末总资产960.58亿元，比年初上升97.18亿元；各项存款余额768.60亿元，比年初上升97.98亿元；各项贷款余额622.09亿元，比年初上升105.75亿元。

不良贷款率方面，2021年末该行不良贷款率0.85%，较年初下降0.33个百分点，不良贷款余额52852.71万元，较2020年同比下降13.44%。

从贷款类型来看，义乌农商行的贷款投放以零售贷款和垫款为主，2021年零售贷款和垫款占比达63.79%，公司贷款和垫款占比36.21%，相比2020年，两种贷款的差距拉大，其中零售贷款较上年占比提高了16.55个百分点。

义乌农商行在2021年年报中表示，该行高度重视信用风险管理，从严治贷，对信贷从业人员实行严格的资质管理，2021年在信贷流程设置了信贷主管岗位，前置合规和风险的控制节点。

同时，行内风险防控合规经营有新进展，通过加速推动信贷流程改造，设置信贷主管20人、后台客户经理26人，从根源上防范信贷风险，减轻客户经理的案头工作，进一步释放营销效能。

在新一年度发展措施中，义乌农商行还提到，将坚定“贷款强行”信念，加大信贷投放力度；以“控风险”为根本，奋力打造“小而严”的合规银行。