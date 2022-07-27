郑州召开重点房企项目汇报会 优先助头部房企纾困

一张标注着郑州市住房保障和房地产局的文件《关于我市头部房企自愿退出项目情况的汇报》星期二（7月26日）在网络流传。据名单上涉及的房企透露，郑州市政府组织市房管局、各区政府召开会议，就七家重点房企项目的选择模式（棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障性租赁住房模式）向市政府、各区政府进行相关汇报。

根据澎湃新闻报道，发布于7月20日的网传文件称，近期郑州市房管局召开会议，汇报“头部房企自愿退出项目情况”，针对建业、鑫苑、康桥、世茂、绿地、正商、融创等重点企业的项目，给予棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障房租赁六种模式的退出方式支持。

据名单上的房企消息，郑州市政府组织市房管局、各区政府召开“七家重点企业（建业、鑫苑、世贸、康桥、绿地、正商、融创）在郑项目情况汇报”会议，主要汇报内容是结合市政府6月15日下发《郑州市房地产良性循环发展相关模式和建议》的文件通知，市房管局就7家重点企业项目的选择模式（棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障性租赁住房模式）在会上向市政府、各区政府进行相关汇报。

该房企人士称，文件的截图为郑州市房管局名为“关于全市重点房地产企业退出的情况汇报”的材料截图，汇报材料中的“退出”是针对（棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障性租赁住房模式）四种模式的统称，并非退出项目。文件本意是政府计划帮助在郑头部优质房企解决当下遇到的困难，履行国家“保交付、保生产、保民生”的三保要求，对七家头部房企优先帮助纾困，对于企业和业主来说，都是解决目前暂时困局保证交付的良好契机。首批七家企业都是长期深耕郑州的头部房企。

河南资产管理有限公司官方网站此前披露的信息显示，7月19日，郑州地产集团有限公司党委书记、董事长万永生一行到访河南资产管理有限公司，河南资产董事长成冬梅与万永生一行进行了会谈交流。

双方一致表示，将充分发挥各自专业团队、业务资源等优势，成立工作专班，联合设立郑州市地产纾困基金，通过资产处置、资源整合、重组顾问等方式，参与问题楼盘盘活、困难房企救助等解围纾困工作等。

截至目前，河南资产合并财务报表总资产361亿元（人民币，下同，74亿新元）、净资产143亿元、管理资产规模657亿元，资产负债率60%，累计收购不良资产768亿元，帮助河南省内20多家金融机构出清风险，盘活问题楼盘10余个，帮助10余家上市公司、问题企业纾困解围。

中国各地先后爆发烂尾楼停贷潮，河南省会城市郑州是本轮停贷潮中的重灾区。

中国银保监会本月17日敦促银行“承担社会责任”，千方百计推动“保交楼”后，又于7月21日再次表态，将与央行、住建部加强协同配合，支持地方更加有力推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。

据报道，有知情人士称，中国国务院在上周批准了设立房地产基金的计划，用于支持包括恒大集团在内的多家出险房企和部分地方政府新选定的其他房企。该基金第一阶段将从建设银行获得500亿元的资金，并从中国人民银行获得300亿元再贷款；若该模式可行，预计其他银行也将跟进，目标是将总金额提升至2000亿至3000亿元。