中国首个国产冠病口服特效药获批上市

中国首个自主研发的国产冠病小分子口服特效药物获批上市。

据河南省人民政府门户网站星期二（7月26日）消息，由河南真实生物科技有限公司研发的中国第一个拥有完全自主知识产权、并具有全球专利的冠病小分子口服特效药物阿兹夫定（Azvudine）于星期一（25日）获批上市。

消息称，这款药物由河南师范大学、郑州大学常俊标教授作为发明人，联合河南真实生物科技有限公司、中国医学科学院、首都医科大学附属北京地坛医院、郑州大学第一附属医院等科研团队，历时两年多完成研发和临床试验。

该消息还称，阿兹夫定靶向性强且长效，具有口服剂量低、效果好、副作用小、适应范围广的优势，对新冠肺炎轻症、中症、重症均有效，且对冠病病毒变异株（阿尔法、贝塔、德尔塔、奥密克戎）有明显效果，有望成为未来预防冠病的首选药物。

据中国国家药品监督管理局官网星期一消息，此次阿兹夫定获批为“应急附条件批准”，要求上市许可持有人继续开展相关研究工作，限期完成附条件的要求，及时提交后续研究结果。

消息称，中国国家药监局已于2021年7月附条件批准阿兹夫定与其他逆转录酶抑制剂联用治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者；此次为附条件批准新增适应症，用于治疗普通型冠病成年患者。

资料显示，辉瑞的Paxlovid是此前中国市场唯一已上市的冠病小分子口服药。