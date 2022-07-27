港府授勋 张竹君连续三年榜上无名

在香港特区政府星期三（7月27日）公布的授勋及委任太平绅士名单中，带领香港抗疫工作的卫生防护中心传染病处主任张竹君再次缺席，据报这已是她连续三年榜上无名。

综合《星岛日报》、网媒“香港01”报道，共有889人在今年的名单上，是香港特区成立以来人数最多的一次，其中有607人获颁行政长官社区服务奖状或行政长官公共服务奖状。

据报道，在这607人中，有493人是因参与过去两年多来的抗疫工作而受表扬。

港府发言人说，如果只计算大紫荆勋章和金、银、铜紫荆星章，获表扬的共105人；他们包括香港大学医学院内科学系传染病科主任及临床教授孔繁毅、前食物及卫生局局长陈肇始等人。

身兼港府抗疫专家顾问的孔繁毅获颁铜紫荆星章。港府在嘉许语中说，孔繁毅是香港冠病疫苗临床事件评估专家委员会的共同召集人，他就疫苗的安全性发表科学和持平中肯的意见，巩固了香港人对冠病疫苗的信心。

孔繁毅今年3月曾强调，接种疫苗可以预防重症及死亡，建议港府强制70岁以上长者打针，并增加外展接种服务。

至于获颁金紫荆星章的陈肇始，港府赞扬她尽心竭力为政府和香港市民服务，尤其在担任食物及卫生局局长期间，在制定医疗、食物安全及环境卫生服务政策以及应对冠病疫情方面表现卓越。

不过，过去两年多来经常召开记者会交代最新疫情进展的张竹君，今年继续无缘授勋名单。资料显示，张竹君曾于2012年获委任为官守太平绅士。据港府官网消息，太平绅士的主要职能是巡视惩教院所、羁留中心或其他院所，以确保其有效管理，以及没有任何人士被不公平对待或被剥削权利。

张竹君服务香港卫生署超过20年，2003年崭露头角，但她向来行事低调，直到疫情在2020年初大规模暴发后才频繁进入公众视线。

香港疫情在过去两年多来不断反复，今年年初高峰时期每天有六七万起感染病例。