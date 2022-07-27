中国江浙多家银行不良贷款率创上市新低

中国11家银行本月先后公布的业绩快报显示，今年上半年盈利增长迅猛，归母净利润均实现两位数增长，不良贷款率均有所下降，资产质量全面持续向好。分析师指出，目前披露业绩快报的银行主要位于经济较为发达的江浙地区，不良贷款率水平一直维持低位。虽然上市银行资产质量整体有望持续改善，但区域性特征较为明显，不排除会有其他上市银行的资产质量出现波动。

根据证券时报报道，业绩快报显示，截至6月末，11家银行的不良贷款率较年初均出现下降。其中，9家银行不良贷款率低于1%，杭州银行不良贷款率仅为0.79%，为已披露业绩快报的银行最低。

经过强化风险管控体系，以及大力度不良资产清收和核销，多家银行不良贷款率已连续多个季度走低，包括无锡银行、杭州银行、紫金银行、江阴银行在内的多家银行不良贷款率更是创下了上市以来新低。

报道指出，在资产质量集体向好的同时，上述银行的资产“安全垫”也在持续增厚。截至6月末，共有9家银行的拨备覆盖率较年初有所提升，风险抵补能力更为充足。

招商证券银行业首席分析师廖志明说，在中国经济下行压力加大的背景下，这些银行第二季度实现不良贷款率下行来之不易，中小银行今年上半年累计处置不良贷款5945亿元（人民币，下同，约1220亿新元），比上年同期多处置1184亿元。

廖志明指出，目前披露业绩快报的银行主要位于江浙地区，该区域经济较为发达，经过多年的不良资产处置，该地区的银行资产压力较小，不良贷款率水平一直维持低位。虽然上市银行资产质量整体有望持续改善，但也应注意到，目前业绩快报中展现出的不良贷款率普降，其区域性特征较为明显，不排除会有其他上市银行的资产质量出现波动。

廖志明同时表示，今年上半年，上市银行贷款保持高速增长，在一定程度上拉低了不良贷款率水平。业绩快报显示，上市银行业务规模稳步增长，11家银行中全部实现贷款规模增长，半数银行增速逾10%，绝大多数银行贷款增速大于同期资产规模增长幅度。

已披露的业绩快报中，在资产质量集体改善的同时，上市银行上半年盈利呈现强劲增长的态势。

今年上半年，11家银行净利润同比增长达10%以上，其中，8家银行净利润增幅逾20%。江苏银行、南京银行两家银行上半年实现归母净利润均在百亿元以上，分别为133.80亿元和101.50亿元。此外，杭州银行保持资产质量最优的同时，净利润增速也最快，该行今年上半年实现归母净利润65.85亿元，较去年同比增长31.52%。

廖志明认为，目前披露业绩快报的11家银行中，有9家银行处于经济发展较好的江浙地区，上市银行业绩快报中所呈现出的净利润高速增长与地区经济良好发展势头不无关系，且一直以来，地方银行的净利润增幅也会普遍强于国有大行和股份行。

