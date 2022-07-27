杭州一女子穿马面裙逛迪奥拍视频被请出店

国际奢饰品牌迪奥（Dior）推出的一款半身裙此前被中国网民指是抄袭汉服马面裙。浙江杭州一名女子近日身穿马面裙在迪奥店铺里拍摄，被工作人员两度制止。该女子强调，不是为了炒作热度，而是想要通过这样的方式发声，希望迪奥尊重中国传统文化。

根据中国经济周刊报道，据该女子描述，她在迪奥店铺内逗留了五分钟，拍摄两段视频，时长共48秒，而后被工作人员请出店铺，之后她在店铺门口拍摄11分钟，商场工作人员前来告知不允许拍摄，理由为所有拍摄需要取得商场许可，双方沟通无效，拍摄结束。

对于此次拍摄行为，该女子称，自己的拍摄没有商业用途，因之前看到迪奥“马面裙”事件，想要通过这样的方式发声：马面裙是中国的传统服饰，不希望迪奥这样不尊重。

女子还说，自己不是为了炒作热度，如果是为了博取流量、相信这么久时间不会轮到自己去拍摄这个。她希望大家多关注的是这件事而不是她这个人。

对于这一举动，一些网民留言支持女子的行为，并再请迪奥停止文化挪用，尊重中国传统文化。

不过也有一些网民质疑女子是为了蹭热点、获取流量。

迪奥推出的一款黑色羊毛和马海毛混纺面料半身裙被中国网民指是抄袭汉服马面裙。“迪奥抄袭马面裙”引发热议， 一度冲上微博热搜。

中国官媒《人民日报》随后发表评论文章称，迪奥相关设计引发网民的愤怒和不解是能够理解的，也值得迪奥深思。文章还说，国际社会高度重视版权保护，迪奥这次风波是否涉及版权保护也应引发一场专业讨论，并以事件为切入点，厘清抄袭与借鉴、借鉴与“致敬”的边界。

截至目前，迪奥并未对此事作出回应，但迪奥中国官网已无法搜索到这条裙子，迪奥海外地区官网上，这款半身裙仍在销售。产品描述一栏没有做任何修改。