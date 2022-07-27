四川枪击案警方悬赏缉凶 网传枪手为民警

中国四川发生一起持枪击伤两人、持械杀害三人后逃逸的重大刑事案件，当地警方悬赏10万元（人民币，约2万新元）缉捕，网传嫌疑人为派出所民警。

据四川乐山市沐川县公安局官方微博星期三（7月27日）凌晨通报，7月26日14时许，沐川县发生一起持枪击伤2人、持械杀害3人后逃逸的重大刑事案件。经侦查，36岁的男子李某有重大作案嫌疑。

通报称，受伤人员目前正在医院救治，暂无生命危险。公安机关正全力开展缉捕工作，并于26日22时许，将涉案枪弹全部查获。案件侦办和缉捕工作仍在进行中。

沐川县公安局星期三上午在微信公号“沐川公安”发布悬赏通告，称李强(男，1986年10月15日出生，体型中等，身高170厘米左右)有重大作案嫌疑，希望社会各界和群众积极提供线索。

通告称，对提供有效线索或直接抓获犯罪嫌疑人的个人或单位，公安机关将给予奖励10万元，并对举报人信息严格保密。

此前有媒体报道，星期二（26日）晚间网络流传消息称，沐川县公安局沐溪派出所民警李某(值班配枪一支，92式手枪，20发子弹)在沐川县沐溪镇城市明珠小区A区将两人击伤后逃匿；另有疑似当地网友称李某已于当地一所高中外面落网。

乐山市公安局工作人员回应网上流传的落网信息说，目前情况正在调查中，没有收到这样的具体信息。

此外，网络上还留有该民警去年7月救助落水老人的事迹，但多数链接现已无法打开。