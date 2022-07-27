朱立伦蒋万安与日本自民党众议员铃木馨祐会面

台湾在野党国民党主席朱立伦星期三（7月27日）上午会见日本自民党广报本部副本部长铃木馨祐众议员等人时说，国民党将在既有的良好基础上，与日本政府持续深化台日友好实质合作关系，并携手促进印太区域的和平、稳定与繁荣。国民党台北市长参选人蒋万安说，自民党青年局与救国团的缘分从他祖父、前台湾总统蒋经国时代就开始，双方有着深厚情谊。

根据联合报报道，朱立伦、蒋万安等人与铃木馨祐以及日本台湾交流协会横地晃副代表及涉外室主任小野纶佐子会面，双方就台日关系、台湾政情等议题广泛交换意见。



朱立伦表示，台湾与日本在各方面的合作十分密切，台日共享民主、自由、人权、法治等核心价值，民众情谊深厚友好。国民党将在既有的良好基础上，与日本政府持续深化台日友好实质合作关系，并携手促进印太区域的和平、稳定与繁荣。相信此次访团到访更将巩固双方友好情谊，并能共同为双方人民谋福祉。

朱立伦强调，铃木馨祐长期关心台日关系支持台湾，维持台海和平与稳定早已成为双方不论是政府还是人民的共识；而在双方关系既有的深厚基础上，定能持续推动台日邦谊。国民党不论执政或在野，都高度重视与日本的情谊，并期盼双方维持长期紧密的交流合作，持续推行共享的自由民主价值。同时朱立伦也提到，对日前确诊取消访台计划的河野太郎众议员表示关心，相信未来一定还有很多交流的机会。

蒋万安说，自民党青年局与救国团的缘分从他祖父蒋经国时代就开始，有着深厚的情谊。他也提到，现在正在竞选台北市长，希望未来台北市与东京等日本各大城市有更紧密的交流往来。

蒋万安与铃木馨祐是旧识，蒋于会中还表示，希望选后能有机会兑现过去曾与铃木相约一同滑雪的约定。