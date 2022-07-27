传台湾元智大学多名教授大陆兼职 台教育部称请校方厘清

台湾元智大学传出多名教授赴中国大陆的大学兼职，可能涉泄漏国安机密问题，台湾教育部长潘文忠星期三（7月27日）回应称，教育部接获检举后已函请元智大学逐一查证并回复，但教育部认为相关议题与现象要进一步深入了解，故再度请元智厘清，待相关事证搜集后，将循往例会同相关部会讨论，秉持勿枉勿纵精神，依相关规定处理。

根据东森新闻台报道，有媒体此前报道称，元智大学有多名教授赴大陆的大学兼职，有两名知名学者为台湾中科院出身，其中一名教授还是雄二飞弹研究团队的重要成员，赴陆兼职可能涉及泄漏国安机密。

潘文忠星期三受访时说，台湾学者专家若赴大陆工作，本来就订有《两岸人民关系条例》兼职规范，教育部也接获检举信，即刻函请元智大学就相关事项逐一查证，元智大学有初步回应，但教育部认为相关议题与现象要进一步深入了解，所以再一步函请学校针对几项内容进行厘清。

潘文忠指出，经过事证搜集后，教育部将会依循往例，会同陆委会等相关部会进行讨论，因为过去教育部处理过类似事件，故教部将进行详细查证，秉持勿枉勿纵精神，就查证事实，依相关规定进一步处理。

潘文忠进一步解释，由于学者专家在大陆的信息不是那么公开明朗，过去在处理类似案件时，过程都相当审慎，但仍要确实查证与厘清，过往因为详细追查事证了解后也进行裁处，故教育部也提醒所有学者专家，若参与台湾比较机敏性的研究，一定要恪遵相关法规，若从事讲学等，也都有相关规范，尤其有些单位在《两岸人民关系条例》是不允许的，学者专家在赴陆从事相关研究或研究前弄清楚，才能避免触法或受罚。

元智大学则回应，校方一向办学严谨，如接获民众陈情，都秉持公平、公正原则审慎处理，校方今年2月起陆续接获教育部来函，为慎重起见，今年4月已分别召开两次调查小组会议，而有关教师是否担任长江学者讲座教授一职，元智去函厦门大学台港澳事务办公室进行确认，目前还未收到回复。