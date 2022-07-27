笔试缺考入围面试？河南开封祥符区：统计错误追究第三方责任

针对网上反映河南开封市祥符区公开招聘教师考试中，个别考生笔试“缺考”入围面试一事，祥符区星期三（7月27日）作出通报称，此次招教考务工作由区招教考试领导小组委托第三方考务公司组织实施，复核发现个别考生成绩统计错误，显示“缺考”的三人均参加了笔试。针对第三方公司考务中出现的严重问题，待进一步深入调查后，依法依规予以追责。对此次招教考试中未能履行好监管职责的区教体局相关责任人依纪依法进行处理。

根据祥符区人民政府门户网站发布的通报称，祥符区成立了公开招聘教师工作联合调查组，采取调取监控录像、调阅考场原始材料、询问相关工作人员等方式对上述问题作出深入调查。

据查，此次招教考务工作由区招教考试领导小组委托第三方考务公司组织实施，区招教考试领导小组根据其呈送笔试结果予以公示。公示期间，有考生提出异议，经复核，发现个别考生成绩统计错误。公示成绩显示“缺考”的江某某、彭某某、聂某某均参加了笔试，考试成绩分别为35.5分、62分、55分。

关于低分考生进入面试，经调查，此次招聘的个别岗位报考人数虽然符合开考条件，但实际缺考人数较多，出现个别岗位低分数考生进入面试。如江某某所报考的“特殊教育专业岗位”，招录5人，报考18人，仅7人最终参加考试，最高分为71分，最低分为35.5分。目前，未发现不符合面试条件的考生进入面试的情况。

通报说，针对第三方公司考务中出现的严重问题，待进一步深入调查后，依法依规予以追责。对此次招教考试中未能履行好监管职责的区教体局相关责任人依纪依法进行处理。对此次招教考试中出现的问题，深表歉意。同时欢迎社会各界对祥符区招教工作的规范流程进行监督。