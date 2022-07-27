民进党发言人李妍慧辞中华大学董事长

民进党籍桃园市长参选人林智坚论文门争议持续延烧，为了消除政治干预学术的疑虑，新竹市议员、民进党发言人李妍慧星期三（7月27日）宣布辞去中华大学董事长和董事职务。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中时新闻网报道，李妍慧星期三说，她已于本月21日向董事会请辞董事长一职并退出董事职务，于本月22日起生效。

李妍慧称，她因为身兼市议员和民进党发言人等多重身份，加上论文门争议已变成政治操作，基于保护学校的立场才会请辞董事长一职，但她也强调自己不了解学校相关事务，董事会也不会干预学校行政事务运作。

中华大学星期三发布新闻稿称，校方对李妍慧的决定表示尊重并予以肯定，董事会将依规定尽快选出新任董事长，并澄清学校在32年前由15位出资人创办，董事会维持一人一席，董事长轮流担任，绝无外界所传单一财团控制董事会，也绝无董事会干涉校务事例。

中华大学称，关于林智坚的论文争议事件，学校已成立审议委员会独立调查事件，并将早日完成调查，对各界的关注给予交代，并还给学校平静的学术环境。

林智坚上个月被指控在中华大学和台湾大学的论文涉嫌抄袭，中华大学和台湾大学都已开展独立调查作业。国民党籍台北市议员王鸿薇称，中华大学独立审查委员会召集人、工管系主任马恒请辞是因为他和学校董事长李妍慧的意见相左，而李妍慧支持林智坚。

但李妍慧称，中华大学已进入论文的学术审查程序，任何人都应该给学校和学术独立审查的空间。她还表示根本不认识马恒，对方请辞也是看媒体报道才得知，并对王鸿薇的言论深觉遗憾，认为政治人物不该胡乱爆料、造谣。

她也强调，自己没有看过林智坚的论文，更没有学术地位敢去批评论文，并呼吁王鸿薇若对中华大学的学术地位或论文感兴趣，欢迎她来报考及就读中华大学。