上海一医院8000元人民币招募老年志愿者接种mRNA疫苗

网传同济大学附属东方医院（下称：上海东方医院）补贴8000元（人民币，下同，约1642新元）招募60至80岁的疫苗接种志愿者，上海东方医院星期二（7月26日）在接受电话咨询时证实了上述消息，并称志愿者需要有冠病感染史，使用的疫苗是斯微生物mRNA疫苗。

根据第一财经报道，上海东方医院负责疫苗试验项目咨询的一位相关人员说，这是该院进行的一项临床试验，需要符合几个要求：首先是年龄，需要1962年7月之前出生的；第二，需要有冠病感染史，出院出舱时间不能少于七天；第三是需要接种过两剂或者三剂灭活疫苗，并且最后一针接种需要超过六个月。此外，还需要对老年人的基础疾病进行评估，例如高血压、糖尿病、冠心病等，以及过敏史。

上述工作人员说，“满足上述条件的人，经筛查合格后入组，采用试验组和对照组随机分配的方式进行临床，试验组使用的是斯微生物的mRNA疫苗进行加强，对照组使用一针灭活疫苗加强，随访3个月。”

早在2020年1月，东方医院就曾发布信息称，与斯微生物合作研发mRNA疫苗。公开资料显示，斯微生物创始人、董事长兼CEO李航文至今仍担任东方医院转化医学平台研究员。

据了解，上述临床试验由上海东方医院研究者发起，不过院方未透露具体的负责平台，并称知情同意书当中会予以告知。

另据介绍，有关8000元的补贴为税前补贴，分四次发放，在完成加强剂接种后发放2000元，在三个月期间的随访抽血后，再陆续发放剩余部分。相关咨询人员说：“不是打完疫苗就结束了，还必须要保证到院六次左右，在疫苗接种后第7天、第14天、第28天和第60天的随访中按时到院抽血，抽血总量在350至400毫升。”

针对临床试验如果出现风险怎么办的问题，上述人员说，参与试验的入组人员需要到院签署一份知情同意书，届时医生会就相关的风险及不良事件如何处理予以告知。

院方未透露整个临床试验总共招募多少受试者，但称临床试验自6月开启以来，已经进行了一半，并仍在招募受试者。

关于8000元补贴由谁来支付，医院方面称，医院走完流程后会向试验参与者发放，可能需要等待一段时间。据相关人士了解，接种者的补偿由企业承担。

除了东方医院，斯微生物的mRNA疫苗还在复旦大学附属中山医院、徐汇区中心医院等开展临床试验，都为研究者发起的临床试验。上个月，中山医院发布信息称，该院正在招募一项斯微生物的mRNA疫苗一期临床探索性研究受试者，要求为未感染过冠病的、年龄在70岁以下、已接种过两针灭活疫苗的人员。

截至目前，中国还没有批准任何一款冠病mRNA疫苗上市，包括斯微生物、康希诺、石药集团、沃森生物等都在进行mRNA疫苗的研发。