陈茂波称香港将不可避免加息

美国进入加息周期，香港是否跟进引发外界关注。香港财政司司长陈茂波说，香港将无可避免地加息，但他也认为，加息不太可能引发类似1998年的楼市危机。

香港《南华早报》星期三（7月27日）刊登陈茂波的专访。陈茂波说，在香港金管局的设计下，虽然香港不需要跟随美国的加息幅度和速度，但香港无可避免地需要上调。

香港自1983年宣布港币与美元挂钩以来，香港的货币政策一直与美国联邦储备委员会同步，美联储预计将在星期四宣布加息75个基点以抑制通货膨胀。

陈茂波预计，未来几个月内，香港的最优惠利率也将可能上调，并将是香港四年以来首次上调利率，上调时间将取决于银行和存款的流动。

若宣布加息，香港市民向银行贷款的成本也会上升，但陈茂波认为，香港银行业流动性仍相对充足，加息并不会引发类似1998年的楼市危机。

他指出，目前香港银行同业拆借利率（Hibor）为2.2%，远低于1998年时的9.5%，即使稍为加息，两者并无可比性。

陈茂波认为，单靠加息不太可能导致楼价急剧下滑，整体房价也要考虑供求及整体经济形势等其他因素。他认为，置业人士跌入负资产的可能性低很多，潜在住屋需求仍强劲，因此市民无须对楼市感到悲观。

1997年的亚洲金融风暴使香港房地产价格在1997年至2002年期间暴跌了57%，当时有超过10万名置业人士跌入负资产。

陈茂波还提到，由于住宅供应仍然有限，港府目前还没有计划放松需求管理措施，港府会不遗余力增加土地供应，加快房屋供应。他说，港府不排除会发展郊野公园边陲地带兴建房屋，并相信这有助舒缓住宅长期短缺的问题。

另据香港电台网站报道，香港财经事务及库务局局长许正宇接受电台专访时也说，香港未来是否跟随美国加息要视乎流动性，但随着息口上升，市民参与投资活动要小心管控成本。他也强调，楼价受整体经济影响，并非单纯跟随利息走势而调整，并强调香港整体金融系统稳健。