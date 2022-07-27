朱重烈任中共金华市委书记 曾任浙江省委副秘书长

浙江省广播电视集团党委书记兼总裁朱重烈，出任中共浙江省金华市委书记。现年54岁的朱重烈长期在浙江工作，曾任浙江省委副秘书长等职务。

据金华市委宣传部官方微信公号“金华发布”消息，金华市委星期二（7月26日）召开全市领导干部会议，宣布朱重烈接替凌志峰出任金华市委委员、常委、书记。

朱重烈在会议上表示，要旗帜鲜明讲政治，坚定守好“红色根脉”的政治自觉。同时，把加强政治建设摆在首位，坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者。

朱重烈也说，要深入贯彻落实中共总书记习近平在浙江工作期间14次到金华调研的重要指示精神，对标对表“两个先行”，牢牢把握“五大战略指引、11方面重要遵循”，忠实践行“八八战略”，奋力打造“重要窗口”，确保中共中央和省委的各项决策部署在金华一贯到底。

习近平曾在2002年至2007年担任浙江省委书记。

据《新京报》旗下微信公号“政事儿”消息，朱重烈出生于1968年3月，浙江诸暨人。

朱重烈曾任浙江省委办公厅秘书二处助理调研员、综合二处助理调研员、副处长、处长，省政府办公厅副主任、党组成员，省委办公厅副主任等职。2015年2月，他任浙江省委副秘书长，当时的省委书记是夏宝龙。

夏宝龙在2017年卸任浙江省委书记后，转任全国人大环境与资源保护委员会副主任委员，隔年当选全国政协副主席兼秘书长；2020年2月因处理香港反修例风波重返一线，兼任国务院港澳办主任与中央港澳工作领导小组常务副组长职务。

2017年8月，朱重烈任浙江省委宣传部副部长、浙江省委网络安全和信息化领导小组办公室主任。据报道，他在2021年10月出任浙江省广播电视集团党委书记、总裁，至此番履新。