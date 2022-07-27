调查：港大学毕业生预期年薪较去年大增两成

一份最新调查显示，香港大学生对第一份全职工作的期望薪酬较去年大增近两成。同时，多达75%的受访学生对远距离办公感兴趣。

根据《星岛日报》报道，企业品牌咨询公司Universum早前访问香港九所大学近4500名学生。结果显示毕业生的期望薪酬显著提高，预期平均年薪从2021年的25.4万元（港元，下同，约4.5万新元）上升至今年的30.3万元，即预期平均月薪逾2.5万元。

Universum亚太区执行董事Mike Parson相信，大学毕业生预期薪酬大增，与疫情变化及其他经济因素相关，也反映香港年轻人才对生活成本上涨，以及其他经济和通胀挑战感到忧虑。

另一方面，调查还发现香港新晋人才对在家工作愈来愈感兴趣，2022年有75%受访学生感兴趣，较去年增加8个百分点，而学生们对远距离办公可能对其社交或职场生活造成影响的担忧则有所减少。

调查机构指，员工正在重新评估他们的生活和职业目标。雇主要清楚了解目标人才考虑工作的优先次序，并找出较竞争对手优胜之处，制定有效策略挽留人才。

至于理想雇主排名榜方面，摩根大通（J.P. Morgan）及汇丰银行（HSBC）今年成为最多商科学生眼中的理想雇主，而香港特区政府则继续获工程与自然科学学生青睐。科技巨头Google和苹果公司（Apple）均入选两个组别的理想雇主前五位。

