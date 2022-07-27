阿里巴巴在香港上市 或可吸大陆资金至少160亿美元

策略师分析，中国电商巨头阿里巴巴通过转向在香港主要上市，可能会吸引至少160亿美元（约222亿新元）的中国大陆资金，对其股价不啻是一场及时雨。

据彭博社报道，主要上市的地位将为阿里巴巴能够纳入沪深港通铺平了道路，从而允许新资金的涌入。根据高盛的数据，大陆投资者持有沪深港通中的公司约7%的股份，这表明未来几年将有160亿美元流入阿里巴巴。投资研究机构Sanford C. Bernstein的估计为210亿美元（约292亿新元）。

据报道，对于阿里巴巴来说，这样的希望来得正是时候，其股价仍较2020年10月的峰值低了60%以上。从目前第二上市的地位提升，将有助于该公司减少对美国投资者的依赖；由于华盛顿和北京之间针对检查底稿上一直存在分歧，此举也可应对未来可能从美国的退市。

高盛包括Kinger Lau在内的策略师星期三（27日）在一份报告中写道，它为香港的上市公司开辟了一个有效的投资组合流动渠道，可扩大其投资者基础并善用深厚的在岸股票流动性池。

大陆的基金往往是逆势投资者，纵使外资抛售，他们仍会买进中国科技巨头的股票。根据彭博汇编截至5月底的数据显示，自2021年2月科技股跌势加深以来，腾讯一直是它们通过沪深港通购买最多的香港上市股票，美团和小米也名列前茅。

华泰柏瑞基金经理何琦说：“大陆仍有一些人坚信互联网经济的力量。”

何琦也说：“能够用人民币购买阿里巴巴的股票，对它的估值是有利的......我认为估值从当前水平上涨50%是合理的。”