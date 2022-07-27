日前防长石破茂率团访台 讨论安全议题

日本前国防部长石破茂从星期三（7月27日）起率团展开四天的访台行程。石破茂说，这次将在台湾待比较长的时间，并期望能和台湾各部门就安全议题进行交流。

据台湾《自由时报》报道，日本跨党派国会议员所组“思考日本安全保障议员之会”星期三下午抵达台湾松山机场。访问团由石破茂和日本前国防部长兼众议员滨田靖一担任共同团长，团员包括日本前国防副部长兼参议员长岛昭久和参议院总务会副会长清水贵之，共四名国会议员。台湾外交部政务次长田中光和台湾日本关系协会秘书长周学佑前往接机。

石破茂在机场说，这次原本应该有更多议员一起来访，但有三人确诊冠病，最后临时无法出席，分别为众议员前原诚司、渡边周和北神圭朗。他还提到，这次访台行程没有特别事先与日本首相岸田文雄交换过意见，但有取得日本政府的许可。

根据台湾外交部发布的新闻稿，日本访问团将与台湾总统蔡英文、副总统赖清德、外交部长吴钊燮、台湾日本关系协会会长苏嘉全会面。访问团也将与台湾国安会、行政院、立法院、国防部和相关智库就台日双方安全保障等议题交换意见。访团成员也将赴汐止五指山台军公墓吊唁台湾前总统李登辉。

台湾外交部称，此次访问团成员均具有安保、外交实务经验，台湾期盼经过交流，能强化台湾与包括日本在内的民主阵营共同采取防范措施，携手强化全球民主阵营韧性，共同维护台海及印太区域长远的和平、稳定与繁荣。

《自由时报》引述外交人士称，其实台日双方就此访团事宜协商已久。日本前首相安倍晋三身亡后，台日舆论时而出现“最挺台支柱”不在后，日本挺台步伐可能放缓，或安倍派势力将分散、无法贯彻挺台、修宪意志等担忧。但此次行程释出关注台海安全已是日本跨党派共识的信息。