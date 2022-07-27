中国下半年能源消费仍将保持增长 能源局称已提前制定保障预案

中国国家能源局发展规划司司长李福龙星期三（7月27日）说，下半年随着稳增长各项措施的落地见效，预计中国的能源消费仍将保持增长态势，增长速度和上半年比会有所加快。能源局和有关地方、企业各方联动，已经有了行之有效的应对高峰时段用能需求的各项措施方案，着力增强能源供应能力，确保下半年的能源供应稳定。

根据澎湃新闻报道，李福龙在国务院新闻办举行的“加快建设能源强国 全力保障能源安全”新闻发布会上回答记者有关提问时说，中国能源行业上半年妥善应对疫情影响和国际能源市场的变化，持续加大能源领域的有效投资力度，加强能源产供储销体系建设，多措并举增加能源供给能力，有力有效支撑经济社会发展。

一是能源有效投资力度不断加大。能源行业深入落实稳增长政策措施，上半年能源重大项目的投资同比增长15.9%。今年已经具备开工条件的能源重大项目中，非化石能源的投资占87%左右。

二是能源供给能力和质量持续提升。大力发展非化石能源，新增发电装机当中非化石能源装机的占比达到83%左右，可再生能源发电装机总量突破了11亿千瓦，水电、风电、太阳能发电量较快增长，和去年同期相比分别增长20.3%、7.8%和13.5%。持续加大油气勘探开发力度，原油、天然气的产量同比分别增长4%和4.9%。持续推进煤矿先进产能建设，原煤产量同比增长11%。特别是煤电企业克服各种困难，全力保障电力供应，到今年6月底，全国统调电厂电煤的库存超过1.7亿吨，同比增长51.7%，总体看，上半年能源供应保障有力有效。

李福龙表示，下半年随着稳增长各项措施的落地见效，预计中国的能源消费仍将保持增长态势，增长速度和上半年比会有所加快。进入冬季取暖期以后，电力、煤炭、天然气的需求还会进一步增加。现在稳妥度过夏季高峰，到了11月份以后，还要再紧接着迎接冬高峰，能源行业已经提前制定和实施相关的保障预案。多年来，能源局和有关地方、企业各方联动，已经有了行之有效的应对高峰时段用能需求的各项措施方案，着力增强能源供应能力，确保下半年的能源供应稳定。

中国国家能源局局长章建华在同场发布会上说，能源安全新战略提出以来，能源行业坚持以供给侧结构性改革为主线，瞄准提高供给质量这一主攻方向，不断扩大有效供给、满足有效需求，能源供给能力和质量不断提升。

章建华表示，能源自主保障能力稳步提升。中国能源自主保障能力保持在80％以上。全口径发电装机容量超过24亿千瓦，人均电力装机容量由2014年的1千瓦增长至1.7千瓦，人均用电量从4000千瓦时增长至近6000千瓦时，超过英国、意大利，接近德国、法国等国家。电力安全运行水平全球领先，全国没有发生大面积停电事件，在多次重大活动中创造了保电“零事故”的记录。