蒋万安成立台北队特战指挥所 纳入市议员参选人

国民党籍台北市长参选人蒋万安星期三（7月27日）宣布，将成立台北队特战指挥所，将台北市所有国民党籍议员参选人纳入团队，结合团队发言人力量，针对市政和选战议题进行分进合击。

据台湾《联合报》报道，蒋万安星期三早上与国民党主席朱立伦赴龙山寺参拜。蒋万安在参拜后接受媒体访问时宣布了上述消息。

蒋万安说，台北队就是“挺台北”，发挥“1+1大于2”的战力，团结一致、克敌制胜，一起为台北打拼。

当被问及如何解决内湖交通问题时，蒋万安认为有三件事情可以做，第一是加速建置新的捷运路线；第二是积极寻求联外道路扩建；第三是透过大数据分析，让使用者、用路者能更平均化，且能事先做好分流。

另一方面，朱立伦被媒体问到，前台北市长郝龙斌指部分蓝军参选人为避免地方反弹与争议，与朱立伦保持距离。朱立伦回应称，身为主席要不怕得罪人，为了让国民党回到中道、主流、理性务实路线，必然引发一些人的不满，但国民党还是坚持这样做，因为参选人好才是最重要的。

针对蒋万安团队遭外界批评是“千岁团队”，朱立伦则称，在台北市不要特别强调年纪，“这样似乎对前卫福部长陈时中很不公平”，但蒋万安团队有资深的前辈、年轻的战将，这样才是最坚强的团队。

朱立伦强调，蒋万安是非常强的参选人，但一定要跟党结合在一起，在党中央的努力下如何让台北队更强、更完整。