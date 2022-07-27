下午察：都是炫富惹的祸

吹牛有代价，炫富有风险。这些天，网红王澄澄和江西国企员工周劼先后因为炫富惹祸，上演了两出坑爹连续剧。

网名为“王澄澄”的网红拥有300万粉丝，长期活跃在抖音等平台。她的账号被封禁前，发表了大量炫富视频，不乏豪车、豪宅与奢侈品等元素。王澄澄曾在7月10日的视频中记录了一天的花费，总共高达1万5050元（人民币，下同，3092新元）。

一面炫富，王澄澄还努力营造“白手起家”的人设，称自己有车有房有企业，创业四年坐拥400平方米豪宅，22岁以后没有向家里要过一分钱，妥妥的人生赢家。

故事的转折点出现在7月16日，王澄澄发表了一张和父亲的合影。由于王父身着警官礼服，引发网友对其身份的猜测。联想到王澄澄的种种炫富行为，不少人质疑王澄澄是倚靠着警官父亲才有钱挥霍。

很快，细心的网友发现，王澄澄的一则视频中居然出现了警用直升机。视频中，多名身穿黑色西服戴墨镜的男女站成两排迎接王澄澄的丈夫回家，背景为机身喷有“沈”字样的直升飞机，这个喷涂和沈阳市公安局警务航空支队的直升机喷涂相似。炸锅的舆论立马把王澄澄送上了微博热搜，网友纷纷质疑：“有警察父亲就可以随意使用警用直升机拍视频吗”“400平豪宅怎么来的”？

沈阳市公安局随后通报，拍摄视频所用背景直升机，为辽宁通飞通用航空有限公司旗下的H155型民用直升机。飞机停放于法库县财湖民用机场，日常管理维护由公司负责，沈阳市公安局仅在承担特殊任务时租用。辽宁通飞的总经理鲁某未经批准擅自同意拍摄，已经被免职。

警方还通报，王澄澄的父亲今年2月退休，原系沈阳市公安局巡警支队某中队教导员，2010年因病退出科级领导岗位，退休时为二级高级警长，三级警监警衔。在职期间，已按规定将女儿的创业经商情况进行了报告。

在中国，二级高级警长是处级正职。三级警监相应的行政级别可以是科员、副科、正科、副处。

视频中，多名身穿黑色西服戴墨镜的男女站成两排，背景为机身喷有“沈”字样的直升飞机。（视频截图）

王澄澄在视频中介绍400平方米的豪宅。（视频截图）

那么王澄澄是否如视频所展示的那样富有呢？

中国媒体报道，王澄澄真名为王宣澄，曾获得沈阳多家媒体的助力。辽宁电视台生活频道《沈阳新闻》、《沈阳晚报》等均报道过王澄澄的创业故事。

天眼查显示，王澄澄名下的三家公司均已注销，其中包括一家奶茶甜品店和分公司，还有一家能源公司沈阳天源天一能源科技股份有限公司。奶茶公司“一杯钻石”注册资本500万人民币，实缴资本为0，能源公司的注册资本为2亿。

据南方都市报报道，与王澄澄有过合作关系的短视频编导韩小野介绍，拍摄期间，拍摄方关于奢侈品的要求，王澄澄都能配合，侧面证明她的财力不容小觑，但是视频中的别墅和豪车是公司提供或租借，并非本人所有。韩小野说，“王澄澄”账号运营初期，定下的就是打造人设方式来运营，所定方向是“变相炫富的路线”，“通过炫富来吸引粉丝关注”。

从沈阳市公安局的通报看，王澄澄经商情况已经上报，在这方面并无违规。不过，很多网友依旧质疑她的财富规模和合理所得不匹配。

自我举报式的“凡尔赛”

王澄澄”引发的争议还未完全消退，在朋友圈炫富的周劼又粉墨登场。

周劼自称在江西省国有资本运营控股集团上班，父母为处级干部，自己经常参与多位厅级、处级干部的饭局，也曾参与接待会见省内一些上市公司、国有企业的一把手。

他在朋友圈多次发表家中有后台、亲戚互相帮忙走后门、和领导走关系等内容。比如称：“父亲的副局长没问题了”，“省厅人事处的人刚打了电话给我爸”，“和单位的一把手吃饭”，“我办公室主任怕我吹空调冷，帮我加挡风板”。

周劼还发照片炫富，显示喝的茶“是20万一斤的2002年的白毫银针”，戴的是欧米茄手表、系LV皮带等。

网友评论说，在现今这个互联网时代，敢如此地炫富炫权炫后台，简直是在给纪委提供反腐素材。

对于周劼自我举报式的“凡尔赛”，江西省国有资本运营控股集团回应说，周劼2020年3月加入公司，现已被停职，正配合调查。网上转载内容为周劼于2019年至2020年所发，后被人截图转发。不过，周劼父亲的职级晋升符合规定。

周劼昨天回应媒体说，朋友圈的言论存在夸大不实的成分，给单位及其他人造成了不好的影响，感到十分抱歉和后悔。他改口称，父亲升任副局长一事纯属吹牛，父亲只是科级干部，大伯和三伯虽然是企业副总，但是行政级别上只是处级干部和副处级干部。

根据通报，周劼父亲2020年9月晋升至现任的江西省综合交通运输事业发展中心货运物流处四级调研员，机构改革后转隶到江西省综合交通运输事业发展中心任现职。

周劼的母亲为南昌长运公司客运五分公司原副经理，已于2017年退休；周劼大伯为江西省高速集团原党委委员、工会主席，2012年退休；二伯为南昌长运公司原职工，2017年退休；三伯为江西省交通设计院原党委副书记，2021年退休。

通报还介绍，周劼本人及父母名下共计住房六套、商铺两套，在2006年至2022年间先后购得，购入总价约845.9万元（人民币，下同，约173.7万新元）；其中贷款253万元。

周劼在朋友圈说和单位领导吃饭，随后留言称其“父亲的的副局长没问题了”。（互联网）

炫富背后的产业链

冒着被查被革职的风险，毫不避讳地炫耀家底，显得有些愚蠢。但是互联网上炫富的视频比比皆是，甚至形成了风尚。

周劼炫富可能是为了逞一时口舌之快，满足虚荣心。王澄澄从一开始就很明确要通过炫富来吸引关注。炫富背后，有许多好处可捞么？

新华社主办《半月谈》去年曾经报道，有些炫富视频，是用很低廉的成本拍摄的。网络上有不少奢侈品租赁平台，打着“每天换穿”“随心换戴”的旗号，只需要每天十几元的价格，就能租到大牌的衣服、首饰或手提包。

至于价值数百万的豪车，有些租赁平台专门给拍摄者提供按小时收费的租赁服务，每小时只需要花几百元。有的平台则提供拼团租赁服务，10人一起拼租，成本就降了下来。

在疯狂炫富的背后，是对流量的收割和变现的渴望。视频生产者费尽心思挖掘炫富的内容，在短时间内吸引大量粉丝关注，进而通过带货、广告等形式“变现”。很多炫富视频最后，就会嵌入卖车、卖方或卖表的广告。多名短视频博主透露，他们对广告和推广的报价从几千元到数万元不等，一些更深入的合作费用“上不封顶”。

更有业内人士透露，很多炫富视频更发展线下的项目，拉想要买豪车想要变富的对象入伙，吸引很多人借高利贷参加所谓赚钱的项目。

小红书、抖音快手等平台去年就开展了专项行动，对一批炫富账号进行处理。

不过，炫富能在网络呈流行之势，说到底还是因为满足了受众的金钱崇拜、代入感和窥探欲。成功才能被人瞧得起，致富就能呼风唤雨，这几乎成了眼下的“时代精神”，只要这样的环境持续存在，炫富风就一直刮。因炫富而踢到铁板的个案，过去10多年来从来不缺，王澄澄肯定不会是最后一个。