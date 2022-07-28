中国佛协表态狠抓教风建设 全面从严治教

继要求各地寺院对供奉牌位开展排查后，中国佛教协会再次表态，将狠抓教风建设，推进全面从严治教。

据中国佛教协会微信公号星期三（7月27日）发布的消息，由中国佛教协会主办的“佛教崇俭戒奢的观念与传统研讨会”当天在北京举行。

会议旨在深入学习贯彻中共总书记习近平关于宗教工作的重要论述和全国宗教工作会议精神，落实全国性宗教团体发出的《关于崇俭戒奢的共同倡议》，探讨佛教崇俭戒奢的观念与传统，交流佛教界开展崇俭戒奢教育的经验和做法，狠抓教风建设，推进全面从严治教。

中国佛教协会会长演觉法师讲话时说，南京玄奘寺发生的损害国家利益、伤害民族感情的恶劣事件，令佛门蒙羞，令佛教四众弟子痛心，教训极为深刻惨痛，为全国佛教界敲响了警钟。

他提醒佛教协会和各地佛教界引以为戒，深刻反思，在事关民族大义的大是大非问题上始终立场坚定、头脑清醒、旗帜鲜明，保持高度的敏感性和警觉性。

他还说，要以直面问题的勇气、勇于担当的精神、刮骨疗毒的决心，认真贯彻落实全面从严治教要求，自我清查，主动整改，切实加强佛教活动场所内部管理；场所负责人要加强政治理论学习，提升爱国主义、社会主义思想觉悟，提高履职尽责意识，确保本场所管理依法依规、安全有序。

演觉法师要求，出家人要做本分的出家人，寺院要回归清净的寺院，佛教要成为服务国家、服务社会、服务大众的中国化佛教。

与会佛教界人士表示，要带领佛教界深入开展清查和规范寺院设立牌位专项工作，深入推进崇俭戒奢教育活动，努力塑造良好教风，推动佛教健康传承和新时代佛教中国化走向深入。

江苏南京玄奘寺供奉日本战犯牌位事件引爆舆论后，中国佛教协会7月25日已向各省、自治区、直辖市佛教协会发出全面开展清查和规范寺院设立牌位工作的通知。

中国佛教协会要求各地佛教团体以此次全面清查和规范寺院设立牌位事项为契机，着力解决影响佛教健康传承的突出问题，切实全面从严治教。

中国国家宗教事务局也已发出通知，要求各地指导宗教界汲取教训，对宗教活动场所开展全面自查整改。

国家宗教事务局要求各地加强对宗教界的思想引领，指导宗教界持续深入开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，深化党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习，切实增强宗教界人士的国家意识、公民意识、法治意识，确保在大是大非和原则问题上始终保持头脑清醒。