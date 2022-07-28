大众汽车中国CEO即将卸任 称中国仍是实现全球雄心之关键

将于本月底卸任大众汽车中国首席执行官的冯思翰表示，不管谁当CEO，要继续成为全球一流车企，大众汽车必须要重点关注中国市场。

据彭博社报道，冯思翰（Stephan Wollenstein）2004年首次来到中国，从2019年起负责大众汽车在华经营。他说，自己见证了汽车行业发生了“彻底的模式转变”，大众等全球车企不得不将重点放在中国这一当今全球最大的汽车市场。

冯思翰称，大众汽车对2030年中国的汽车销量将增长到2800万至3000万台“很有把握”，这将约占全球汽车市场的30%至35%。中国是大众汽车的重要市场，第一季度汽车交付量约四成在中国市场。该公司在华约有九万多名员工，与合作伙伴经营着40多家汽车和零部件厂。

2019年大众在华销量达到创纪录的423万辆。但随着冠病疫情暴发，2021年下滑至330万辆。今年上海和长春的疫情影响汽车生产，销售继续呈下降趋势，上半年大众中国市场交付147万台，减少了20%。尽管如此，由于消费者被压抑的需求释放后推动了销售反弹，大众仍坚持380万台的年度销售目标。

冯思翰表示，如果不能得到稳定的零部件供应，工厂闭环管理“根本没法持久”。

在冯思翰即将离职之际，上周大众汽车总部突然换帅，首席执行官迪斯（Herbert Diess）辞任，由保时捷的首席执行官奥博穆（Oliver Blume）接棒。迪斯曾表示中国是大众的“第二本土市场”，在华业务每年贡献40多亿欧元（约56多亿新元）的利润。

冯思翰说，他在中国的这14年全球汽车市场发生了翻天覆地的变化，中国已经成为诸如电动汽车、智能网联汽车等“全球新一代汽车趋势的中坚力量”。

“如果身在中国，却应付不了中国的速度，不专门对待中国市场，未来五到十年能否成为一流企业就不一定了。”