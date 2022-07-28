大连辟谣横山寺日本关东军牌位 宗教场所牌位未发现不规范

中国辽宁大连市民族和宗教局辟谣横山寺存在日本关东军司令部牌位，并全面排查宗教活动场所设立牌位，未发现不规范问题。

据“大连市民族和宗教事务局”微信公号星期四（7月28日）凌晨通报，按照中共辽宁省委、大连市委统一部署，大连市民族和宗教局星期二（7月26日）迅速组织对全市宗教活动场所设立牌位等问题进行了全面排查，共排查出超度牌位26710个，祈福牌位14623个，祈愿牌12542个。经逐一核查，大连市宗教活动场所设立的牌位没有发现不规范的问题。

通报还称，针对星期二起流传的境外网民称“我还给大连关东军司令部怨灵在大连横山寺立过牌位”一事，经过对高新区横山寺收款收据进一步比对确定，横山寺没有网民所说的为关东军立牌位的情况，公安部门已介入调查。

通报称，下一步将依法加强对涉及国家利益和社会公共利益的宗教事务进行行政管理，维护正常的宗教秩序。指导宗教界持续深入开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，切实增强宗教界人士的国家意识、公民意识、法治意识。

大连市民族和宗教局还将支持宗教界全面从严治教，切实提高自我教育、自我管理、自我约束的水平。同时指导大连市宗教团体对宗教活动场所设立牌位等事项进一步明确要求，规范设立条件，加强流程管理，坚决防范违反法律法规、违背公序良俗、损害国家利益、伤害民族感情等问题发生，切实维护宗教领域的和谐稳定。

南京玄奘寺供奉日本战犯牌位的事件后，中国佛教协会要求各地寺院对供奉牌位开展排查，并称将狠抓教风建设，推进全面从严治教。中国国家宗教事务局也已发出通知，要求各地指导宗教界汲取教训，对宗教活动场所开展全面自查整改。