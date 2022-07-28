IMF将中国今年增长预期下调至3.3%

国际货币基金组织（IMF）预计2022年中国经济增幅将从去年的8.1%放缓至3.3%，而此前的预期为今年增长4.4%。

据《华尔街日报》报道，IMF星期二（7月26日）也说，“封控加上全球供应链的扰动和国内支出的下降，正在削弱中国贸易伙伴的商品和服务需求”。

IMF并形容中国经济放缓的影响是全球性的。受严格的防疫封控和房地产危机恶化影响，中国经济今年急剧放缓，房地产危机不但影响到楼盘销售，也影响到房地产投资。

另据报道，IMF目前预计美国经济今年将增长2.3%，2023年将增长1%。相比之下，2021年美国经济增幅为5.7%。今年4月份，IMF曾预计今年美国经济将增长3.7%，2023年将增长2.3%。下调预期反映了物价上涨和美联储收紧货币政策的潜在影响对私人消费的强大抑制作用。

此外，由于能源价格上涨和消费者信心减弱，乌克兰战争对欧洲各国经济产生的负面影响也比早先预期要大。挥之不去的供应链困境和不断上升的投入品成本也给欧洲制造业带来压力。IMF将欧元区2022年和2023年的经济增长预期分别下调至2.6%和1.2%，4月份预期为2.8%和2.3%。

“今明两年，美国、中国和欧元区都将出现经济放缓”，IMF首席经济学家Pierre-Olivier Gourinchas说。“这三个全球最大的经济体陷入停滞，当然会在全球经济态势中得到体现。”

在这背景下，IMF预计今年全球经济增长将放缓至3.2%，2021年为增长6.1%。IMF此前已多次下调对2022年的经济增长预期，去年10月份的预期为增长4.9%，今年1月份为4.4%，4月份为3.6%。

IMF预计2023年经济增长将进一步放缓至2.9%，明显慢于4月份预测的3.6%。

IMF还警告称实际情况可能更糟，并列举了一系列负面风险，包括欧洲突然停止从俄罗斯进口天然气，政策措施无法控制顽固的通胀，全球金融收紧引发贫穷国家的债务危机，以及冠病疫情再度暴发等。IMF表示，西方民主国家与俄罗斯和中国的地缘政治分歧日益严重，也可能阻碍全球贸易和经济政策合作。

