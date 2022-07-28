蚂蚁董事会增设风险管理与消费者权益保障委员会

蚂蚁集团称为了进一步加强公司消保治理机制建设，增设董事会风险管理与消费者权益保障委员会。

据财新网报道，蚂蚁集团星期三（7月27日）发布《2022年蚂蚁消费者权益保护半年报》（简称《半年报》）时透露上述消息，并强调这是持续强化董事会作用的重要一环。

蚂蚁集团说，董事会风险管理与消费者权益保障委员会作为董事会下设专门工作机构，主要工作职责包括指导公司风险管理与消保工作的策略和目标拟定，结合公司治理、企业文化建设及经营发展战略，指导相关工作管理制度及体系建立与完善等。

《半年报》披露，蚂蚁集团的消保专项行动主要分为四方面：一是承担平台责任方面，利用人工智能识别欺诈、赌博，发送理性消费提醒等；二是提升产品及服务体验方面，上线支付宝消息刷子、以提供首页红点提醒关闭选择，处理恶意营销，72小时内处理用户投诉等；三是关注特殊人群方面，上线支付宝游戏锁、帮助家长管理未成年人游戏交易等；四是加强数据安全及隐私保护方面，明确商户、服务商等数据安全能力标准，支付宝SDK隐私权政策详细披露调用的个人信息清单。

财新网引述一位接近蚂蚁集团人士说，整改工作启动以来，除了金融业务的整改，提升公司治理也是整改工作的重要组成部分。一年多来，蚂蚁集团采取了多方面措施完善其公司治理体系，包括持续强化董事会作用，扩大董事履职范围，引入更多外部独立董事等。

在持续强化董事会作用方面，蚂蚁集团截至目前共设立六个董事会下属专业委员会，除了风险管理与消费者权益保障委员会，还有审计委员会、隐私保护及数据安全委员会等。

在董事成员结构方面，蚂蚁集团董事会6月初提升了独立董事数量占比至50%，自股东阿里巴巴集团的非执行董事则由三名进一步减少到两名。

据报道，与主要股东阿里巴巴集团隔离、提升蚂蚁集团独立性，也是蚂蚁集团提升公司治理的重要方面。

阿里巴巴2022财年年报显示，蚂蚁集团董事长兼首席执行官井贤栋、首席技术官倪行军、首席可持续发展官彭翼捷、首席人才官曾松柏、资深副总裁吴敏芝、副总裁邵文澜和国际事业群总裁赵颖，这七名蚂蚁集团管理层在过去一个财年已退出阿里巴巴集团合伙人团队。

阿里巴巴近期修订了《合伙协议》，按照最新协议，合伙人应由阿里巴巴集团人士担任，因此，从2022年5月31日起，阿里巴巴集团的关联方人士不再担任合伙人。

阿里巴巴持有蚂蚁集团33%的股份，蚂蚁集团麾下热门支付服务支付宝可以溯源到阿里巴巴的电子商务市场。

中国监管部门在2020年11月突然叫停蚂蚁集团的上市计划。官方随后以防止资本无序扩张、保护数据安全为由，对互联网行业展开高压整顿。但随着中国经济因疫情等原因面临压力，官方近期不断释出放松监管和支持平台经济的信号。