瑞银拟通过设立新公募基金公司来扩大在华业务

路透社引述两名知情人士说，瑞银集团计划在中国设立一家全资公募基金公司。该行正寻求扩大其在中国3.9万亿美元（约5.4万亿新元）零售基金市场的业务。

知情人士称，瑞银计划在约两年内设立该中国基金公司。其中一位人士称，瑞银资产管理部门最近几个月开始为筹备中的公司招聘关键人员，其中包括一名公司负责人。

设立这项新业务的强大动力来自瑞银高层。第二位知情人士称，自2020年11月起担任瑞银首席执行官的Ralph Hamer愿意在中国进行新的押注，部分原因是他之前执掌的荷兰国际集团（ING）在中国取得了成功。

这项新业务将扩大瑞银在华业务，目前瑞银已在中国成立了一家公募基金合资公司和一家私募基金公司。

目前，中国公募基金业的竞争日益激烈，两年前中国取消外资对中外合资基金公司的持股比例上限更是加剧了竞争。

贝莱德于2021年6月在中国成立全资所有的公募基金部门。包括富达国际和施罗德投资在内的全球同业，也在做同样的事情。

摩根士丹利和摩根大通正在努力，希望能完全控制其在中国现有的合资基金公司。

路透社引述消息人士称，瑞银在尝试购买在中国的合资公募基金公司全部所有权失败、并且与中国人寿组建资产管理合资公司的谈判陷入停滞后，于去年底开始着手成立新的基金部门。

第二位消息人士称，合资企业国投瑞银基金管理有限公司的中方合作伙伴暨大股东“已明确表示不会出售持股”，这迫使瑞银探索走出自己的路。瑞银拥有该合资公司49%的股份。

第一位消息人士称，合作伙伴国投泰康信托已同意瑞银在中国成立新基金公司的计划。国投泰康信托持有国投瑞银的多数股权。

西方银行业者并没有限制在华扩张计划，尽管越来越大的经济阻力拖慢了他们全球获利增长的脚步、并不得不削减成本。这些银行仍看重中国的长期增长机会。