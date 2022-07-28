中国进博会11月将如期在上海举办

第五届中国国际进口博览会将于今年11月5日至10日如期在上海举办。

据中国国际进口博览局官网消息，中国国际进口博览局副局长孙成海星期三（7月27日）在进博会开幕倒计时100天新闻通气会上介绍，第五届进博会将于今年11月5日至10日在上海举办，由企业商业展、虹桥国际经济论坛、国家综合展、专业配套活动和人文交流活动等组成，目前各项筹备工作正在按计划稳步推进。

孙成海说，中国国际进口博览局将认真落实组委会安排部署，按照中国商务部和上海市有关要求，克服疫情等风险和不确定性带来的不利影响，全力开展第五届进博会筹备工作。

他介绍说，第五届进博会企业展将维持六大展区设置，即食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易展区。展览题材将更加新颖，围绕国家发展战略和市场需求，优化升级专区和题材设置，新设立农作物种业和人工智能等专区，并拓展创新孵化专区，新增体育、时尚设计等题材。

孙成海称，目前签约面积约占规划面积的85%，在签约参展企业中，世界500强和行业龙头企业达270余家，回头率近90%，并有力拓、必和必拓、蒂森克虏伯、吉利德等世界500强首次参展。此外，挪威、比利时等国多家组展机构首次加入进博合作网，组织当地中小企业集中参展，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）各成员国也均有企业计划参展。

孙成海介绍，本届进博会的支持举措也更加有力，发布搭建费支持等特别措施，增加最不发达国家企业免费摊位数量，将相关资源向中小企业倾斜，缓解疫情和国际经济不确定性给参展企业、特别是参展中小企业带来的冲击。

孙成海还说，第五届虹桥论坛更加突出“开放”主题，以“激发全球开放新动能 共享合作发展新机遇”为主题，突出“开放引领”，分论坛分为“开放共担”“开放共治”“开放共享”三个板块，将发布《世界开放报告2022》和最新世界开放指数，持续打造世界共同开放风向标、中国高水平开放晴雨表、虹桥论坛权威品牌。

另一方面，国家综合展作为进博会的重要组成部分，将积极探索创新办展模式，为参展国多形式灵活展示国家综合形象、推介贸易投资产业等提供重要展示平台。

孙成海说，在第四届首次成功线上举办的基础上，第五届进博会国家展将继续邀请有意愿的国家利用进博会官网开展线上展览展示，运用先进技术搭建形式更多样、内容更丰富的国家形象“云展厅”。相关邀请工作正通过外交途径积极开展，截至目前，已有意大利、巴西、泰国、沙特等近50个国家确认参展。

由中国商务部和上海市人民政府主办、中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）承办的中国进博会自2018年开始每年在上海举办。