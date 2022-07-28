秦刚：保持两军关系稳定对中美关系至关重要

在传出美国众议院议长佩洛西计划8月访台之际，中国驻美大使秦刚强调，保持两军关系稳定对中美关系至关重要。他并警告，如果有人试图把台湾从中国分裂出去，中国军队必将采取坚决有力措施。

据中国驻美国大使馆网站消息，中国驻美国使馆星期二（7月26日）举行招待会，庆祝中国解放军建军95周年。秦刚在招待会上发表主旨讲话时说，台湾问题一直是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。

秦刚表示，中国政府珍视台海和平稳定，愿尽最大努力实现国家和平统一。但“台独”分裂势力及其活动对台海和平稳定构成最大威胁。他警告，如果有人试图把台湾从中国分裂出去，如果有人执意挑战中国底线，中国军队必将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。

秦刚强调，保持两军关系稳定对中美关系至关重要。今年4月以来，中美两军高层三次通话与会晤，为下步交往奠定良好基础。他希望双方共同努力，加强沟通交流，增进军事互信，管控风险危机等共同利益领域的合作，为推动两国两军关系稳定发展作出积极努力。

英国《金融时报》上星期二（19日）报道，身为美国政坛第三号人物的佩洛西计划8月访问台湾，届时将成为25年来访台的最高层级美国政要。

这项消息引起中国大陆的不满。中国大陆外交部上星期四（21日）警告美国，如果美国一意孤行，中国必将采取有力措施予以坚决应对和反制，并说：“我们说到做到。”佩洛西以安全因素为由，拒绝回答她是否会访问台湾。

中国国防部星期二（26日）说，中国要求美国不得安排佩洛西访问台湾，否则“中国军队绝不会坐视不管”。这是佩洛西可能在8月访台的消息传出来后，中国军方首次作出回应。