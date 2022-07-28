四川枪击案枪手仍在逃 数百民兵进山搜捕

中国四川省乐山市沐川县星期二（7月26日）发生持枪击伤两人、持械杀害三人的重大刑事案，网传枪手为配枪民警，目前在逃。据报目前已有数百民兵进山搜捕。

综合海报新闻和《济南日报》旗下新黄河报道，当地警方将嫌犯逃匿范围锁定至犍为县芭沟镇和沐川县黄丹镇之间山区范围内。

犍为县芭沟镇村民称，嫌犯将车遗弃在黄丹电站附近后进山逃匿。当地民兵称，犯罪嫌疑人26日弃车逃跑后，又在不远处挟持抢夺了一辆摩托车后逃蹿。

当地民兵称，除当地特警和民警外，星期二从芭沟镇进山搜捕嫌疑人的民兵就有二三百人，并且“后续还在增援”。

一名民兵称，进山搜寻存在危险，“（嫌犯）身上携带冷兵器”。为了安全，民兵进山是分组分散搜寻，每组至少安排五人，且每人都随身携带有盾牌、叉棍、甩棍等装备。

另有民兵透露，目前仍在搜索，安排了大量警力，除了搜捕犯罪嫌疑人，还有一个重要任务就是保护附近居民人身安全。

一名民兵星期三（27日）称，可能还要通宵进山搜寻，且晚上会在每家农户里设置三到四名民兵蹲守，以防嫌犯晚上出没，“上面有十家农户，有的农户还是害怕”。

报道称，犍为县目前仍处于高度戒备装备状态。截至27日15时，位于犍为县的罗城高速路口入口已经关闭，多辆货车和司机车被拦在入口外，等待通行。高速路口值守人员称，要等人被抓到高速路才可通行。

此外，星期二晚网上曾流传一则紧急通知，称有一名犯罪嫌疑人在黄丹境内流窜，据目前掌握的情况是该嫌疑人尚未吃饭，通知每家农户晚上锁好门窗，任何人都不要开门，如是陌生人请立刻报警。

沐川警方星期三早上针对犯罪嫌疑人李强发布了10万元（人民币，下同，约2万新元）的悬赏通告。星期三下午，犍为县民兵称，因人未抓到，目前当地已将悬赏提高至20万元，接下来还有可能继续提升悬赏，不过悬赏金额提升的消息未得到官方渠道证实。