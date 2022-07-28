香港加息75个基点至2.75%

在美联储星期三（7月27日）宣布加息75个基点后，香港也跟随美联储步伐，将基本利率上调至2.75％。

综合香港《星岛日报》《南华早报》“香港01”等报道，香港金融管理局星期四（7月28日）宣布，将香港贴现窗基本利率上调75个基点，至2.75%，即日起生效。这是自2019年来香港加息幅度最多的一次。

香港金管局总裁余伟文会见记者时说，此次加息幅度符合市场预期，随着美国加息步伐持续，香港银行同业拆息（Hibor）的调升也将持续、甚至加快，但这也取决于市场对港币的需求，因此市场要对拆息上升有所准备。

银行利率方面，余伟文指，香港银行会因应本身的资金成本结构及其他有关的考虑，决定调整利率的时机及幅度。他称，已留意到有个别银行已经上调新造按揭贷款的锁息上限，随着港息跟随美息上升，香港银行也有可能调整存贷利率，包括最优惠贷款利率。他提醒市民在作出置业、按揭或其他借贷决定时，必须小心评估及管理有关风险。

余伟文说，香港加息不会导致负资产比例增加。他解释道，金管局对银行贷款要求严格，对贷款人还贷能力要求高，严格的贷款审核要求令银行按揭稳健，即使楼市价格出现波动，借贷人也有能力还贷，因此楼市调整对银行体系的整体风险可控。

他也提到，美国的接连加息会导致香港资金外流，这是意料之中的事，但港府已准备好4.6万亿元港币（8100亿新元）的外汇基金，加上利率自动调节机制会发挥作用，驱使港元拆息逐步上升趋近美元拆息，有助抵销套息交易的诱因，最终令港元稳定于7.75至7.85的区间内。

余伟文重申，美国进入加息周期不会对香港的货币及金融稳定构成影响。事实可见，香港的货币及金融市场一直保持稳定及有序运作，联系汇率制度过去多年经历不同的利息周期也能保持稳定。

美国联邦储备局星期三宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调到2.25%至2.5%之间。这是美联储今年以来第四次加息，也是连续第二次加息75个基点。港币自1983年以来就与美元挂钩，因此香港的货币政策基本上会与美联储同步。