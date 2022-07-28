台大审理论文抄袭案 林智坚：盼还清白

民进党籍桃园市长参选人林智坚深陷论文门争议，台湾大学目前正在对此进行审理。林智坚星期四（7月28日）强调，他的论文是在老师的指导下完成，绝无抄袭，希望台大学术伦理审定委员会秉持学校的独立性，公平公正地审定，还他清白。

据中时新闻网报道，林智坚星期四早上受访时说，他在24日的记者会上就已提供经过法院公证的资料和证据，并提交给台大学伦会。

林智坚说，这篇论文，他是“题目、大纲、内容”在先，是他在2014年参选新竹市长时，透过民调单位做的资料，2015年下半年开始和老师讨论题目，2015年12月完成研究大纲，而此时余正煌还在做上个计划的口试。

他续称，2016年1月30日他到学校和老师进行讨论，2月1日老师修正后把资料寄到他的助理信箱；他提供的资料有经过法院认证，对于其他人和说法，很期待大家要用证据来说话，希望学伦会秉持学校的独立性，公平公正地审定。

针对媒体询问，外界质疑林智坚与余正煌论文内连“准”硕士错字都相同，而且当时已经拿到中华大学硕士的林智坚，不可能自称是“准硕士”。林智坚说，他在24日记者会后提送的答辩书中有提及此事，28日早上林智坚的律师在台北召开的记者会也会把答辩书公开，里面也会提到相关内容。

林智坚宣布参选桃园市长后就深陷论文门争议，他被指控在2017年1月在台大国发所在职硕士班论文涉嫌抄袭2016年7月同所硕士、新竹市调处调查员余正煌的论文。虽然林智坚多次喊冤，但外界质疑仍不间断，且余正煌27日还发布声明稿，强调“未有任何抄袭之情事”，令论文门争议持续延烧。