英媒：中国希望银行提供1万亿元人民币贷款 帮助停工楼盘完工

英国《金融时报》引述知情人士透露，中国政府希望银行提供高达1万亿元（人民币，下同，约2050亿新元）的贷款，帮助开发商完成停工楼盘。

据《金融时报》星期四（7月28日）报道，中国央行首期将向国有商业银行发放约2000亿元的低息贷款，年利率约在1.75%。

报道也称，中国政府希望借此撬动银行将贷款放大至多四倍，达到1万亿元左右。不过，银行高管和分析师曾警告，鉴于银行从烂尾楼盘很难得到回报，中国央行可能难以达到目标金额。

受上述消息提振，彭博行业研究中资地产股指数上涨高达1%，此前一度下跌1%。中国房地产企业的股价也飙升，包括旭辉控股一度上涨10%，新城发展涨6.5%，碧桂园涨5.1%。

路透社星期一（7月25日）引述知情的国有银行官员说，中国将设立一个房地产基金，筹集最高达3000亿元资金收购烂尾楼，协助开发商解决债务问题。

这项由中国央行支持的基金，起始规模为800亿元。另根财经资讯平台REDD的消息，基金初期由国有的中国建设银行出资500亿元，并由中国央行拨出300亿元再贷款。如果这个模式可行，其他银行也将跟进效仿。

知情人士也说，这项基金将用于购买未完工的房地产项目并完成建设，之后作为政府推动保障性租赁住房的一部分出租给个人。

REDD引述消息人士说，这项房地产基金将支持10多家开发商，包括陷入债务困境的中国恒大集团。

中国房地产行业正面对严峻考验，依靠高杠杆、高周转而做大做强的房企发展模式已成过去，房企面对巨大的债务压力。

据克而瑞地产研究数据，今年下半年有超过3102亿元房企债务到期，若无法通过发行新债或销售回款收回资金，房企债务违约的情况可能越演越烈。

由于开发商资金链断裂，中国近期不断传出房地产项目停工的消息。

自6月下旬以来，多地烂尾楼业主宣布集体停止向银行偿还房贷，直至项目复工。

据乐居网统计，截至本月19日，中国有约230个项目业主发出强制停贷告知书，涉及25个省市的82个城市。