河北一地“拟禁养犬三年”惹争议 官方：文件已取消

中国河北省石家庄市井陉矿区以预防黑热病为由，要求全区三年内不得养犬，及全面捕杀流浪犬。消息引发争议后，当地官方称“文件已取消”。

据澎湃新闻报道，有网友近日发帖称，石家庄井陉矿区人民政府办公室发布文件称，为预防和控制黑热病的发生和流行，从今年8月1日起，全区禁止养犬三年；对家养犬进行集中检测，阴性的通过寄养、买卖等方式处置，阳性的捕杀处置，同时全面捕杀流浪犬。

消息引发养狗家庭及爱狗人士不满，批评这是“一刀切”的作法，悖离人性，认为养犬是个人自由，官方应强制养犬的办证，做好健康检查，而不是禁养。

石家庄市政府服务热线工作人员星期四（7月28日）证实了禁养犬文件的存在。该工作人员提到，6月底时区政府发布了《黑热病防控工作的说明》，其中提到，要求对全区犬只摸底登记，建立台账。“里面有要求禁养宠物犬，捕杀流浪犬。”

井陉矿区农业农村局办公室一名工作人员星期四上午回应称，昨晚已接到通知，“禁养犬这个事取消了”。该工作人员称，详细情况需咨询该局动检科，但动检科一名科长称暂不便回应。

石家庄井陉矿区委宣传部微信公号“石家庄市矿区发布”6月21日曾发布井陉矿区疾病预防控制中心撰写的“黑热病防治知识明白纸”，该文表示，石家庄市历史上曾是黑热病流行地区，1962年以后全市几十年无病例报告。但自2019年以来，井陉县累计报告病例17例，井陉矿区今年3月也发现一例，临近鹿泉等地也有发现，呈散发扩大态势，防控形势异常严峻。

公开资料显示，黑热病又称内脏利什曼病，是杜氏利什曼原虫（黑热病原虫）所引起的慢性地方性传染病。过去流行于长江以北地区。传染源是患者和病犬，通过白蛉传播。患者会出现不规则发热、贫血及营养不良等临床表现。