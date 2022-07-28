联合国人权委员会吁香港废除国安法

联合国人权委员会指《香港国安法》缺乏明确的国家安全概念，呼吁香港特区政府废除（repeal）国安法。港府回应时指委员会对香港特区作出毫无根据的批评。

委员会星期三（7月27日）在网站上公布与《公民权利和政治权利国际公约》等等有关的调查结果。他们指《香港国安法》存在过于笼统的释义情况（overly broad interpretation），他们对此表达关切，并称国安法的不足之处包括缺乏明确的国安概念，以及国安法案件可能交由中国大陆来处理。他们敦促香港采取行动废除与避免采用《香港国安法》。

人权委员会声称，《香港国安法》实施后，工会、学生会等大批在港公民社会团体迁离香港或停止运作，委员会对此表达关切。

委员会指港府并没有明确保证，在这次调查中与委员会接触的公民社会团体和团体代表，不会面对与《香港国安法》有关的控状。他们呼吁香港不要采取任何可能限制结社自由的行动，并确保公民社会成员不会因参与此次调查，而在《香港国安法》下被提控。

香港是《公民权利和政治权利国际公约》的签署方之一，而中国大陆尚未签署。

另据路透社报道，委员会成员也说，有迹象显示港府正考虑展开新国安立法工作，委员会希望相关人士能修改并优化《香港国安法》。

香港政制及内地事务局发言人透过港府官网做出回应时说：“尽管（香港特区）代表团尽力回应委员的关注，并澄清对香港特区人权状况的误解，但委员会仍然对香港特区作出毫无根据的批评，我们对此感到非常失望。”

港府说，委员会在检视《香港国安法》的制定和实施时，应适切考虑该法订立前社会暴力动乱的背景，以及《香港国安法》的实际操作和成效。

政制及内地事务局发言人强调，国家安全一贯属于中国中央政府的事权，国家在一国两制的方针下有权就此立法。虽然《香港国安法》订明香港特区对该法规定的犯罪案件行使管辖权，但是《香港国安法》也订明中央保留管辖权，由中央人民政府驻香港特区维护国家安全公署行使的一些情况，并订明清晰的程序规定以及对人权和公平审讯的保障。

发言人说，在制定《香港国安法》的过程中，已全面考虑包括《公约》在内的相关内容，并强调维护国家安全时也须遵守各项人权保障原则。其中，《香港国安法》第四条订明，香港特区维护国家安全应当尊重和保障人权，而《香港国安法》第五条明确订明就危害国家安全犯罪采取执法行动时，必须坚持法治原则。

发言人强调，《香港国安法》清楚列出所规定的四类危害国家安全的罪行。《香港国安法》列出了四类罪行，即分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪，以及勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。

至于某行为是否构成罪行，发言人说，这取决于个案的事实和情况，因此既不可能也不适宜作过份概括的定论。

在结社自由方面，特区政府强调，结社自由的权利受到《基本法》和《香港人权法案》的充分保护，但是此权利并非绝对或不受限制的。

政制及内地事务局发言人也强调，香港居民成立职工会及组织职工会活动的权利，获《基本法》及香港法例的充分保障，并称国安法实施后，职工会的权利完全没有倒退或受损。发言人举例称，从2019年底至2022年6月，已登记的职工会数量从917个，增加62%至1486个，足以证明香港居民自由行使结社自由和组织的权利。