胡锡进：若佩洛西访台将构成台海局势重大事变

中国大陆《环球时报》前总编辑胡锡进认为，如果美国众议院议长佩洛西访问台湾，这将构成台海局势的重大事变，大陆要做好全面摊牌的准备。

胡锡进星期二（7月26日）在微博上写道，期待解放军战机做一次了不起的伴飞，随佩洛西的座机一起飞到台湾本岛上空去，“开辟解放军战机在台湾上空巡航的伟大先例。这个先例的意义要远远压过佩洛西窜访台湾的意义”。

他认为，佩洛西访台将构成台海局势的重大事变，解放军做出强烈反应符合国际社会的预期，派战机飞越台湾更加师出有名。

胡锡进强调，他可不是鼓动开启战争，但作为前军人和台海局势跟踪者，他有非常坚定的信心，台军决不敢向伴飞佩洛西座机的解放军战机开火。他说：“他们平时就不敢，佩洛西访台时他们尤其不敢，因为他们一定会遭到解放军的猛烈报复。那将意味着台军打响第一枪，有可能导致台湾割据政权走向灭亡的台海全面战争提前到来。”

胡锡进也说，第一个球在佩洛西和与她打配合的拜登政府脚下，第二个球在台湾民进党政府脚下。“我们这一次就是要做好全面摊牌的准备，他们胆敢往前往前迈一小步，我们就跨一大步，坚决压倒美台不断加码挑衅的嚣张气焰。”

另一方面，美国有线电视新闻网（CNN）上星期五（7月22日）引述美国官员报道，美国官员担心在佩洛西可能访台前，中国大陆会想要在台湾上空设立禁飞区，以阻止佩洛西如愿访台。中国大陆有可能会派出战斗机深入台湾的防空识别区，但台美会对此做出回应。

英国《金融时报》上星期六（23日）引述消息人士报道，中国大陆私下警告美国，如果美国众议院议长佩洛西访问台湾，中国大陆可能对此采取军事措施（possible military response）。

《金融时报》认为，中国大陆军方可能试图阻止佩洛西抵达台湾，或采取其他行动阻挠她的访台之行，例如使用战斗机拦截她乘坐的美国军机。

《金融时报》上星期二（19日）称，身为美国政坛第三号人物的佩洛西计划8月访问台湾，届时将成为25年来访台的最高层级美国政要。这项消息引起了中国大陆的不满。