中国国防部：军队正面形象不能成为商家赚钱工具

中国六部门此前发文禁售“军”字号烟酒等商品，中国国防部强调星期四（7月28日）再次强调，军队的正面形象不能成为个别商家的赚钱工具。

据中国“国防部发布”微信公号消息，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦星期四在例行记者会上说，近年来部分经营者公开或变相冒用军队名义，使用军队特定含义字样和图案，生产销售假冒伪劣商品，严重损害军队声誉形象，影响国家经济环境治理。

他指出，中央军委后勤保障部会同国家机关五个部门联合印发《关于禁止销售“军”字号烟酒等商品的通告》，目的就是为了维护人民军队良好形象，规范社会公共利益和市场经营秩序。

吴谦说，军地相关职能部门将密切配合，加强对违规生产、销售“军”字号烟酒等商品和涉军商标注册监管，发现问题坚决纠正，对拒不整改、顶风违法违规的将依法依规严肃查处。

中共中央军委后勤保障部、中央网络安全和信息化委员会办公室、中华人民共和国公安部、国家市场监督管理总局、国家烟草专卖局、国家知识产权局六部门7月6日发布关于禁止销售“军”字号烟酒等商品的通告，严禁任何单位和个人利用中国人民解放军和武装警察部队名义，以任何形式进行商业营销宣传。

通告称，严禁线上线下销售“军”字号烟酒等商品。“军”字号烟酒等商品，指在商品或包装上印刷、刻制、铸造包括但不限于下列字样或者图案，易误导消费者、造成涉军负面影响的商品。

通告也明确涉军特定含义字样，包括“军队”“部队”“解放军”“武警”“战区”“警卫局”“PLA”“CAPF”“PAP”“国防”“八一”“军用”“军供”“军中”“军需”“军服”“军品”“军队专供”“军队特供”“军队特制”“军品代销”“军品专营”等。