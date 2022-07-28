美国际开发署署长敦促中国重组斯里兰卡等国债务

美国国际开发署署长鲍尔星期三（7月27日）在新德里发表讲话，对比了印度与中国在斯里兰卡经济危机问题上不同的应对策略，她并呼吁中国以公开透明地方式加入其他国家针对受困国的债务重组谈判。

据《华尔街日报》报道，鲍尔（Samantha Power）对印度迅速采取行动帮助斯里兰卡表示赞赏，这包括提供1600万元（美元，下同，约2210万新元）的人道主义援助和35亿元的信贷额度。

“中国的做法则大相径庭，从2005年前后开始，中国就积极地向斯里兰卡提供借款”，鲍尔说。“现在经济形势恶化，中国答应提供信贷额度和紧急贷款......但没有对提供更多重要纾困措施的呼声做出回应，而最关键的问题在于，中国政府是否会像其他双边债权国那样，进行同等程度的债务重组。”

鲍尔是在访问印度的最后一天在德里印度理工学院发表上述讲话的。这次为期三天的印度之旅主要关注粮食安全和气候变化问题。

在鲍尔发表讲话前，美国财长耶伦早前也在印尼举行的G20财长会议上发表了类似言论。

据报道，自冠病疫情暴发以来，有关中国将如何对待向负债国发放的大量贷款的问题引起关注，今年更是如此，因为随着美国利率上升，加上俄罗斯入侵乌克兰引发食品和燃料价格上涨，一些新兴经济体正一步步走向违约。

在鲍尔发表上述言论之际，围绕减轻赞比亚债务负担的问题，赞比亚与包括中国在内的双边债权国似乎在原则上接近达成协议，其依据的新框架是在疫情期间制定的。2020年，在美国和包括世界银行在内的国际金融机构持续多年的敦促下，中国同意加入G20其他成员国的行列，致力于通过新的框架解决全球最贫困国家的债务问题。就在各方针对共同框架达成协议数小时后，赞比亚于2020年11月发生债务违约。

根据这一框架，中国政府应与违约国的其他政府债权人以及国际货币基金组织就确保债务可持续的纾困水平达成一致。接下来，包括国际债券持有人在内的私人债权人也应接受相应的债务减记。

鲍尔表示，中国政府以透明和公平的方式与其他所有债权人共同参与减债行动是至关重要的。