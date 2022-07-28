蔡英文与石破茂会面：望深化合作维护印太区域和平

台湾总统蔡英文星期四（7月28日）与日本前国防部长石破茂见面时说，台湾是第一岛链上非常重要的防线，台湾将与日本以及其他民主伙伴继续深化合作，共同维护印太区域的和平稳定。

据台湾总统府星期四发布的新闻稿，蔡英文当天早上接见“思考日本安全保障议员之会”访问团时说，台日之间能够建立深厚友谊，日本前首相安倍晋三的支持和付出扮演了关键角色。

蔡英文说，近年来，日本政府也在不同的国际场域，多次强调维持台海和平稳定的重要性，包括今年的日欧峰会、美日峰会、G7峰会，以及日本今年首度参与的北约峰会等。这份对台湾的重视和支持，台湾非常感谢。

蔡英文强调，台湾作为国际社会重要的一员，守护台湾不只是为了守护主权，因为就区域战略安全而言，台湾是第一岛链上非常关键的防线，台湾和日本以及其他民主伙伴继续深化合作，共同维护印太区域的和平稳定。

蔡英文还说，除了安保议题之外，台湾和日本在许多领域都有紧密的合作。在经贸议题方面，台积电将和索尼合作，在熊本县设厂，相信这个计划有助于台日双方共同达成半导体的稳定供应。

蔡英文表示，期待未来和日本议员们持续密切交流，共同为深化台日关系努力。

根据台湾方面发布的新闻稿，石破茂说，此次访问团来到台湾期望能够具体讨论台日之间如何合作，并一一解决未来所面临的问题，特别是有关乌克兰情势的部分。

针对亚太地区维持和平稳定的具体防范作为，石破茂认为，事前设想在这个地区会发生什么突发事件，发生后，要根据什么条约、法律或应用什么武装部队来对抗等这些问题，都必须事先协商并取得共识。他认为，精神与理念上，大家有共同的思考，但在具体行动作为上仍欠缺共识。

另外，台湾副总统赖清德说，日本跟台湾应该有生命共同体的精神，双边合作也应该是全方面的，包括安全议题、经济发展、社会交流等方面。

日本跨党派国会议员所组“思考日本安全保障议员之会”星期三（7月27日）下午抵达台湾松山机场，并开展四天的访问行程。访问团由石破茂和日本前国防部长兼众议员滨田靖一担任共同团长，团员包括日本前国防副部长兼参议员长岛昭久和参议院总务会副会长清水贵之，共四名国会议员。