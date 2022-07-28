中共政治局要求妥善化解地方村镇银行风险

在中国河南村镇银行弊案衍生出群众抗议事件后，中共政治局召开会议强调，要保持金融市场总体稳定，妥善化解地方村镇银行风险，严厉打击金融犯罪。

据新华社报道，政治局星期四（7月28日）召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》，并研究其他事项。会议由中共总书记习近平主持。

会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。

会议指出，要高效统筹疫情防控和经济社会发展工作。对疫情防控和经济社会发展的关系，要综合看、系统看、长远看，特别是要从政治上看、算政治账。同时，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，决不能松懈厌战。

会议也强调，要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。要保持金融市场总体稳定，妥善化解一些地方村镇银行风险，严厉打击金融犯罪。要压实安全生产责任。

今年4月中旬，河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行均发生存户无法正常取款问题。据维权者称，受影响的存户有数十万人，涉及资金高达300亿元（人民币，62亿新元）。

上个月，部分存户前往郑州讨说法，却因健康码被赋“红码”遭限制行动，引发中国舆论关注；包括中共郑州市委政法委常务副书记在内的五名地方官被问责。

7月10日，数以百计的村镇银行存户前往中国人民银行郑州支行集会抗议，拉出横幅，与警方对峙，期间出现冲突。

会议也指出，要推动平台经济规范健康持续发展，完成平台经济专项整改，对平台经济实施常态化监管，集中推出一批“绿灯”投资案例。

同时，要扎实做好民生保障工作。要着力保障困难群众基本生活，做好高校毕业生等重点群体就业工作。

会议也要求经济大省要勇挑大梁，有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标。

受冠病疫情封控影响，中国第二季经济同比增速降至两年来最低的0.4％，更较第一季下跌2.6％。经济师普遍认为中国今年无望实现5.5％左右的增长目标，这将是1998年来中国经济增速首次低于官方预期。

另一方面，会议指出，在以习近平为核心的党中央坚强领导下，巡视工作不断深化发展，中共十九届中央第九轮巡视集中巡视中央和国家机关，如期完成了党章规定的巡视全覆盖任务。从巡视看，中央和国家机关不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，呈现出认真负责、积极向上的良好状态，各项工作取得新成效。

同时，巡视也发现了一些问题，要高度重视，认真抓好整改。

会议强调，中央和国家机关要在巡视整改上发挥表率作用。要加强政治建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，带头做到对党忠诚、对人民负责，坚决把党中央决策部署落到实处。

会议也表示，要保持战略定力，坚决贯彻严的主基调，认真落实全面从严治党“两个责任”，强化第一责任人责任，层层传导压力，健全内部管理和权力运行监督制约机制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。要深入贯彻新时代党的组织路线，不断加强领导班子建设、干部人才队伍建设和基层党组织建设。