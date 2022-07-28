长实集团入标恒大香港总部大楼

香港富豪李嘉诚家族旗下的长实集团证实已入标中国大陆房企恒大集团位于香港的总部大楼。

综合澎湃新闻和香港《经济日报》报道，长实集团星期四（7月28日）证实，确认公司已入标“湾仔告士打道38号中国恒大中心”项目。

公开资料显示，恒大香港总部位于湾仔告士打道38号，邻近金钟及湾仔地铁站、香港警察总部、香港会展中心，前身为美国万通大厦。建筑物占地2138.8平方米，总建筑面积约3万2090平方米，楼高94.85米，总计26层。

2015年，恒大集团以125亿元（港币，下同，约21.99亿新元）从华人置业手上购入大楼，创下当时香港最大额商厦买卖的最高纪录，也是中国大陆唯一在香港有整栋的独立写字楼的民营企业。按照当时的公告，该笔交易将以分期付款的方式支付收购价格，首付款只需10%，其余价款将分六年支付，每年仅需10%。也就是说，恒大在2021年才完成支付。

此前，曾有市场消息传出中国恒大计划以105亿元的价格将总部大楼出售给越秀地产，但双方当时因价格问题未能谈妥。

在中国官方对楼市推出系列监管措施后，负债达3000亿美元（4163亿新元）的恒大集团成为中国房地产商债务危机的风暴中心，至今仍面临着漫长的债务重组过程。

目前恒大的财务问题仍未得到解决，因此寻求出售物业以套现，该大楼的市场估值约为90亿元，于28日截标。目前，中国恒大中心出租率逾八成。