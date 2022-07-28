林智坚向台大发声明 称比任何人更在乎人格

民进党籍桃园市长参选人林智坚论文抄袭争议持续延烧，林智坚再向台湾大学学术伦理审定委员会发声明，称他爱惜自己的诚信和人格，“比任何人更在乎我的人格和名誉”。

据中时新闻网报道，林智坚在声明中称，近日外界透过媒体向学伦会委员施加压力，这不是他愿意看到的。他表示，自己和各位一样，爱惜自己的诚信与人格；身为校友，也希望能守护台湾大学的校誉。

在声明中，林智坚就自己的硕士论文写作历程、余正煌的硕士论文写作历程以及林智坚和余正煌的硕士论文比对分析，说明自己论文的原创性，并推测为何自己的论文与余正煌的论文有部分雷同的原因。

林智坚在声明结尾中称，希望能透过说明还原当年硕士论文写作的真相。其中属于他自己的部分，受限于几年前个人电脑曾经更换以至于部分论文写作资料遗失、以及就学时期使用的台大电子信箱内容已被台大计算机中心删除，所以可能无法更为周全，但已尽一切可能去搜集资料与证据；而余正煌的部分，除了间接获得资讯以及论文的比对外，更需要台湾大学学术伦理审定委员会的协助查明，并做出符合事实真相的客观判断。

林智坚宣布参选桃园市长后就深陷论文门争议，他被指控在2017年1月在台大国发所在职硕士班论文涉嫌抄袭2016年7月同所硕士、新竹市调处调查员余正煌的论文。虽然林智坚多次喊冤，但外界质疑仍不间断，且余正煌27日还发布声明稿，强调“未有任何抄袭之情事”，令论文门争议持续延烧。