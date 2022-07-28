中国多地警方打击诈骗老年人违法犯罪活动

中国公安部联合多地警方，对两个针对老年人实施诈骗的违法犯罪团伙开展收网行动，涉及全国数百起案件，涉案金额逾亿元（人民币，下同，逾2000万新元）。

据央视新闻星期四（7月28日）报道，中国公安部近日组织指挥湖北、四川、河北、湖南、海南、云南、陕西、江西八省公安机关协同作战，对两个针对老年人实施诈骗的违法犯罪团伙开展集中收网行动，捣毁诈骗窝点15个，抓获违法犯罪嫌疑人170余名，初步核破涉及全国数百起案件，涉案金额逾亿元。

公安部指出，湖北宜昌公安机关自今年4月以来陆续接到多名老年人报警，称购买了高价保健品，怀疑上当受骗。公安机关调查发现，犯罪嫌疑人潘某2015年以来相继成立了保健食品公司和健康管理公司，以免费领取礼品为诱饵，通过发放传单、电话访问等方式，诱骗老年人参加该公司举办的保健品推广会，从而实施保健品诈骗。

宜昌公安机关成立专案组开展侦查，初步查明潘某等人所售的保健品来自四川成都的两个犯罪团伙。上述犯罪团伙在成都分别成立了两家公司，并在湖北、四川、陕西等地发展包括潘某等人的大量下线。

公安部称，不法分子专门针对老年人实施诈骗，通过伪造专家身份和检验证明，虚构夸大其销售的阿胶膏、燕窝、虫草粉等保健品功效，对老年人洗脑，诱骗其以超过10倍的高价购买产品，被骗人数超10万。

公安部称，鉴于该案案情重大且涉案人员多、地域广，将其列为夏季治安打击整治“百日行动”挂牌督办案件，在掌握相关犯罪事实和证据基础上，组织各地警方开展集中收网，成功捣毁诈骗窝点，冻结涉案资金3450余万元，查封扣押一大批涉案资产。成都两家公司实际控制人宋某辉、汪某成等主要犯罪嫌疑人也悉数落网。

另一方面，贵州贵阳市警方近日也破获一起养老服务公司非法集资案，涉及184名老人，金额达841万元。

据贵州省民政厅官网星期四（28日）发布消息称，贵阳市一家养老服务有限公司向当地老年人收取高额预交费、每月返利等，涉嫌非法集资841万元，已被警方立案侦查，相关责任人已被采取强制措施。

消息称，贵阳市民政局5月26日接到有关该公司涉嫌诈骗老年人的线索，主要涉及收取高额预交费、每月返利等问题，随后于6月1日联合云岩区金融服务中心、公安分局、市场监管局对该公司开展联合检查。

云岩区公安分局称，该公司由重庆市一家养老产业有限公司投资控股，在云岩区、经济开发区、南明区、观山湖区、白云区和花溪区均设有经营部。其中云岩区经营部现场存在售卖山茶油、农副产品等营利性、非法集资等行为，违反相关法律法规，被予以严重警告处理；其余几家运营分部也将根据案件进展及法律法规有关规定进行处理。

消息称，这家养老公司因涉嫌养老诈骗属实，目前已被云岩区公安分局立案侦查，相关责任人已被采取强制措施。案件涉及非法集资额度841万元，涉及184名老人，目前已向其中67名老人退回资金331万元。其余资金和有关事宜正在陆续处理中。